https://1prime.ru/20250702/zakharova-859109601.html

Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ"

Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ" - 02.07.2025, ПРАЙМ

Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ"

Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T15:58+0300

2025-07-02T15:58+0300

2025-07-02T15:58+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовность фактически работать на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует, что Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру... Ему (Евросоюзу - ред. ) надо переходить с аббревиатуры "ЕС" на аббревиатуру "ЕБ", потому что он теперь не "Европейский союз" в большей степени, а "Европейский блок" - натовцы", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя июньский саммит Евросоюза в Брюсселе. Официальный представитель МИД подчеркнула, что нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" используется как предлог для милитаризации Европейского союза, которая идет в ущерб социально-экономическому развитию стран-участниц ЕС. Финансирование оборонной сферы за счет большого заимствования средств будет ответственностью, а также "потянет вниз" будущее поколение западноевропейцев, добавила Захарова. Дипломат отметила, что Европейский союз, несмотря на все возникающие для его экономики и внешнеполитической деятельности издержки или проблемы, все равно намерен следовать курсу на самоликвидацию. "Они (в ЕС - ред.) называют это курсом против России. На самом деле они занимаются просто каким-то самоуничтожением", - заключила Захарова. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

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европа, брюссель, гаага, мария захарова, ес