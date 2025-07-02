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Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ" - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ"
Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ" - 02.07.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ"
Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T15:58+0300
2025-07-02T15:58+0300
политика
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовность фактически работать на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует, что Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру... Ему (Евросоюзу - ред. ) надо переходить с аббревиатуры "ЕС" на аббревиатуру "ЕБ", потому что он теперь не "Европейский союз" в большей степени, а "Европейский блок" - натовцы", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя июньский саммит Евросоюза в Брюсселе. Официальный представитель МИД подчеркнула, что нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" используется как предлог для милитаризации Европейского союза, которая идет в ущерб социально-экономическому развитию стран-участниц ЕС. Финансирование оборонной сферы за счет большого заимствования средств будет ответственностью, а также "потянет вниз" будущее поколение западноевропейцев, добавила Захарова. Дипломат отметила, что Европейский союз, несмотря на все возникающие для его экономики и внешнеполитической деятельности издержки или проблемы, все равно намерен следовать курсу на самоликвидацию. "Они (в ЕС - ред.) называют это курсом против России. На самом деле они занимаются просто каким-то самоуничтожением", - заключила Захарова. В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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европа, брюссель, гаага, мария захарова, ес
Политика, ЕВРОПА, Брюссель, Гаага, Мария Захарова, ЕС
15:58 02.07.2025
 
Захарова иронично заявила, что ЕС должен перейти на аббревиатуру "ЕБ"

Захарова: Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Евросоюзу следует перейти с аббревиатуры "ЕС" на "ЕБ", так как теперь это не самостоятельный союз, а в большей степени блок, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовность фактически работать на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует, что Европейский союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру... Ему (Евросоюзу - ред. ) надо переходить с аббревиатуры "ЕС" на аббревиатуру "ЕБ", потому что он теперь не "Европейский союз" в большей степени, а "Европейский блок" - натовцы", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя июньский саммит Евросоюза в Брюсселе.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что нагнетание истерии вокруг "российской угрозы" используется как предлог для милитаризации Европейского союза, которая идет в ущерб социально-экономическому развитию стран-участниц ЕС. Финансирование оборонной сферы за счет большого заимствования средств будет ответственностью, а также "потянет вниз" будущее поколение западноевропейцев, добавила Захарова.
Дипломат отметила, что Европейский союз, несмотря на все возникающие для его экономики и внешнеполитической деятельности издержки или проблемы, все равно намерен следовать курсу на самоликвидацию.
"Они (в ЕС - ред.) называют это курсом против России. На самом деле они занимаются просто каким-то самоуничтожением", - заключила Захарова.
В Гааге 24-25 июня прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
В ЕС пригрозили ввести "самые жесткие санкции против России за 3 года"
15:40
 
ПолитикаЕВРОПАБрюссельГаагаМария ЗахароваЕС
 
 
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