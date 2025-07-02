https://1prime.ru/20250702/zavoz-859118261.html

Путину доложили о ходе северного завоза

Путину доложили о ходе северного завоза - 02.07.2025, ПРАЙМ

Путину доложили о ходе северного завоза

Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T20:59+0300

2025-07-02T20:59+0300

2025-07-02T21:01+0300

общество

чукотка

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853563126_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_92d9d35a8069276258639c36e3ab966b.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ. По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.

https://1prime.ru/20250403/sevmorput-856347015.html

чукотка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , чукотка, рф, владимир путин