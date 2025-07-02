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Путину доложили о ходе северного завоза - 02.07.2025, ПРАЙМ
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Путину доложили о ходе северного завоза
Путину доложили о ходе северного завоза - 02.07.2025, ПРАЙМ
Путину доложили о ходе северного завоза
Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T20:59+0300
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общество
чукотка
рф
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ. По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.
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общество , чукотка, рф, владимир путин
Общество , Чукотка, РФ, Владимир Путин
20:59 02.07.2025 (обновлено: 21:01 02.07.2025)
 
Путину доложили о ходе северного завоза

Глава Чукотки Кузнецов: мероприятия северного завоза исполняются в срок

© РИА Новости . Артем Пряхин | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Якутия"
Атомный ледокол Якутия - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Артем Пряхин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
"У нас более 90% товаров и продуктов доставляется на Чукотку морем в период северного завоза. Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком… Владимир Владимирович, все мероприятия северного завоза исполняем в срок", - доложил Кузнецов президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.
По словам главы региона, существует потребность в дополнительном финансировании с точки зрения увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов Чукотке.
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