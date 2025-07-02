Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250702/zelenskiy-859085398.html
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:20+0300
2025-07-02T08:20+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Рады Артем Дмитрук."Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — подчеркнул нардеп.Парламентарий отметил, что Зеленский готов пойти на все, лишь бы сохранить власть."Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей", - заявил Дмитрук.Нардеп подчеркнул, что если подобная тенденция продолжится, то Украина исчезнет в течение 10-15 лет.Ранее СМИ отмечали, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой на фоне массового оттока из страны школьников и студентов.
https://1prime.ru/20250701/zelenskiy-859074745.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_a32175eafdb54011b9ecc158cf0d8371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
08:20 02.07.2025
 
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Рады Артем Дмитрук.
"Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — подчеркнул нардеп.
Парламентарий отметил, что Зеленский готов пойти на все, лишь бы сохранить власть.
"Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей", - заявил Дмитрук.
Нардеп подчеркнул, что если подобная тенденция продолжится, то Украина исчезнет в течение 10-15 лет.
Ранее СМИ отмечали, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой на фоне массового оттока из страны школьников и студентов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
"Кровавый клоун": во Франции возмутились новым решением Зеленского
Вчера, 17:45
 
ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала