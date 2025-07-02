https://1prime.ru/20250702/zelenskiy-859085398.html

"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского

"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:20+0300

2025-07-02T08:20+0300

2025-07-02T08:20+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Рады Артем Дмитрук."Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — подчеркнул нардеп.Парламентарий отметил, что Зеленский готов пойти на все, лишь бы сохранить власть."Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей", - заявил Дмитрук.Нардеп подчеркнул, что если подобная тенденция продолжится, то Украина исчезнет в течение 10-15 лет.Ранее СМИ отмечали, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой на фоне массового оттока из страны школьников и студентов.

https://1prime.ru/20250701/zelenskiy-859074745.html

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украина, рада, владимир зеленский