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"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского - 02.07.2025, ПРАЙМ
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:20+0300
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2025-07-02T08:20+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Рады Артем Дмитрук."Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — подчеркнул нардеп.Парламентарий отметил, что Зеленский готов пойти на все, лишь бы сохранить власть."Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей", - заявил Дмитрук.Нардеп подчеркнул, что если подобная тенденция продолжится, то Украина исчезнет в течение 10-15 лет.Ранее СМИ отмечали, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой на фоне массового оттока из страны школьников и студентов.
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украина, рада, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
"Украл детей". В Раде пришли в ужас от кровавой выходки Зеленского
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Рады Артем Дмитрук.
"Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!" — подчеркнул нардеп.
Парламентарий отметил, что Зеленский готов пойти на все, лишь бы сохранить власть.
"Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей", - заявил Дмитрук.
Нардеп подчеркнул, что если подобная тенденция продолжится, то Украина исчезнет в течение 10-15 лет.
Ранее СМИ отмечали, что Украина может столкнуться с социальной катастрофой на фоне массового оттока из страны школьников и студентов.
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