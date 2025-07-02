https://1prime.ru/20250702/zelenskiy-859114234.html

"Как бывшему". В Раде высмеяли Зеленского из-за звонка Макрона

"Как бывшему". В Раде высмеяли Зеленского из-за звонка Макрона - 02.07.2025, ПРАЙМ

"Как бывшему". В Раде высмеяли Зеленского из-за звонка Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Владимиру Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T17:52+0300

2025-07-02T17:52+0300

2025-07-02T17:52+0300

политика

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон, позвонив Владимиру Зеленскому после телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным, поставил главу киевского режима перед фактом. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Макрон жалок в своем эмоциональном дискурсе. То он начальник антироссийского фронта. То он звонит Путину и два часа обсуждает с ним завершение войны. Но целеуказание понятно — закрыть вопрос. Зеленскому позвонили пост-фактум, как бывшему, к которому охладели чувства", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Депутат также отметил, что разговор с Макроном был для Зеленского неприятным, раз украинские власти не дали никаких комментариев по этому поводу.Во вторник Путин и Макрон провели первый телефонный разговор за почти три года. Лидеры обсудили Украину, а также договорились о продолжении контактов для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник., после разговора с Путиным Макрон связался с Зеленским.

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франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, владимир путин