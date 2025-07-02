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Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США - 02.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250702/zoloto--859085529.html
Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США
Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США - 02.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США
Цена на золото в среду утром в целом стабильна в ожидании новостей из США: в фокусе перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС), налоговый... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:20+0300
2025-07-02T08:20+0300
экономика
общество
сша
япония
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джером пауэлл
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comex
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром в целом стабильна в ожидании новостей из США: в фокусе перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС), налоговый законопроект и торговые пошлины, следует из данных торгов. По состоянию на 8.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 0,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,01%, до 3 349,56 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 36,01 доллара. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новостей из США, которые могут повлиять на стоимость доллара, поскольку цена драгоценного металла чувствительна к курсу американской валюты. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг перспектив политики ФРС на фоне давления президента США Дональда Трампа на главу регулятора Джерома Пауэлла в ключе снижения ставок. В конце июня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что может занять пост главы ФРС, если этого потребует Трамп. Днем ранее сенат США утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей теперь должна принять решение, ожидается, что законопроект будет готов к подписанию президентом в День независимости США 4 июля. Если документ будет принят, это может повысить привлекательность золота как актива-убежища, так как инвесторы уже пересматривают свои вложения в американские активы на фоне неоднозначных планов Трампа по торговле и экономике, говорится в материале агентства Блумберг. Также американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг.
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общество , сша, япония, дональд трамп, джером пауэлл, скотт бессент, comex
Экономика, Общество , США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Скотт Бессент, Comex
08:20 02.07.2025
 
Стоимость золота стабильна в ожидании новостей из США

Цена на золото в среду в целом стабильна в ожидании новостей из США

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром в целом стабильна в ожидании новостей из США: в фокусе перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС), налоговый законопроект и торговые пошлины, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.15 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 0,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,01%, до 3 349,56 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,11% - до 36,01 доллара.
Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новостей из США, которые могут повлиять на стоимость доллара, поскольку цена драгоценного металла чувствительна к курсу американской валюты.
Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг перспектив политики ФРС на фоне давления президента США Дональда Трампа на главу регулятора Джерома Пауэлла в ключе снижения ставок. В конце июня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что может занять пост главы ФРС, если этого потребует Трамп.
Днем ранее сенат США утвердил законопроект Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill). Палата представителей теперь должна принять решение, ожидается, что законопроект будет готов к подписанию президентом в День независимости США 4 июля.
Если документ будет принят, это может повысить привлекательность золота как актива-убежища, так как инвесторы уже пересматривают свои вложения в американские активы на фоне неоднозначных планов Трампа по торговле и экономике, говорится в материале агентства Блумберг.
Также американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Вчера, 08:22
 
ЭкономикаОбществоСШАЯПОНИЯДональд ТрампДжером ПауэллСкотт БессентComex
 
 
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