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Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян

Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян - 03.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 года... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T10:00+0300

2025-07-03T10:00+0300

2025-07-03T10:00+0300

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авто

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 года. Оказалось, что за год их популярность выросла на 8%, а количество объявлений о продаже – на 34,5%.По данным Авито Авто самыми популярными стали кабриолеты марок BMW, Mercedes-Benz и Ford. Причем "баварцы" привлекли внимание четверти всех поклонников кабриолетов. Суммарно на тройку лидеров пришлось 53,7% интереса пользователей.Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке стали Ford Mustang (7,9% от интереса), Mercedes-Benz SLK-класса (6,7%), и три модели BMW: Z4 (5,9%), 3 серия (5,1%) и 4 серия (4,8%).Чаще всего на платформе в июне этого года продавали кабриолеты с пробегом марок BMW, Mercedes-Benz и Porsche. На них пришлось 51,3% от всего предложения. Среди моделей по числу объявлений лидировали BMW Z4 (7,6%), BMW 4 серии (5,5%) и Mercedes-Benz SLK-класс (5,3%).Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто, отмечает, что кабриолеты в России традиционно являются нишевыми авто, так как погодные условия действительно создают определенные ограничения. Однако машины с откидной крышей неизменно привлекают тех, для кого кабриолет является не просто средством передвижения, а способом самовыражения и источником ярких эмоций. Предложение на кабриолеты на платформе растет, и это заметно в том числе в каталоге сервиса Селект, где представлены специально отобранные авто от проверенных дилеров, – с начала этого года их доля в общем количестве авто выросла на 14,6%. При растущем количестве объявлений в начале лета наблюдалось заметное снижение цен на некоторые популярные модели, например, MINI Cooper с пробегом стал на 19,1% дешевле, чем в первый летний месяц прошлого года. Поклонники кабриолетов могут обратиться к персональному менеджеру сервиса Селект, который поможет подобрать подходящие варианты.

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эксклюзив, авто