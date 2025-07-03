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Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян
Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 года... | 03.07.2025, ПРАЙМ
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эксклюзив
авто
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 года. Оказалось, что за год их популярность выросла на 8%, а количество объявлений о продаже – на 34,5%.По данным Авито Авто самыми популярными стали кабриолеты марок BMW, Mercedes-Benz и Ford. Причем "баварцы" привлекли внимание четверти всех поклонников кабриолетов. Суммарно на тройку лидеров пришлось 53,7% интереса пользователей.Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке стали Ford Mustang (7,9% от интереса), Mercedes-Benz SLK-класса (6,7%), и три модели BMW: Z4 (5,9%), 3 серия (5,1%) и 4 серия (4,8%).Чаще всего на платформе в июне этого года продавали кабриолеты с пробегом марок BMW, Mercedes-Benz и Porsche. На них пришлось 51,3% от всего предложения. Среди моделей по числу объявлений лидировали BMW Z4 (7,6%), BMW 4 серии (5,5%) и Mercedes-Benz SLK-класс (5,3%).Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто, отмечает, что кабриолеты в России традиционно являются нишевыми авто, так как погодные условия действительно создают определенные ограничения. Однако машины с откидной крышей неизменно привлекают тех, для кого кабриолет является не просто средством передвижения, а способом самовыражения и источником ярких эмоций. Предложение на кабриолеты на платформе растет, и это заметно в том числе в каталоге сервиса Селект, где представлены специально отобранные авто от проверенных дилеров, – с начала этого года их доля в общем количестве авто выросла на 14,6%. При растущем количестве объявлений в начале лета наблюдалось заметное снижение цен на некоторые популярные модели, например, MINI Cooper с пробегом стал на 19,1% дешевле, чем в первый летний месяц прошлого года. Поклонники кабриолетов могут обратиться к персональному менеджеру сервиса Селект, который поможет подобрать подходящие варианты.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
10:00 03.07.2025
 
Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян

Авито Авто: самым популярным кабриолетом с пробегом у россиян стал Ford Mustang

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк" Ford
 Ford - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению и ценам на кабриолеты с пробегом, а также интерес к ним пользователей платформы в июне 2025 года. Оказалось, что за год их популярность выросла на 8%, а количество объявлений о продаже – на 34,5%.
По данным Авито Авто самыми популярными стали кабриолеты марок BMW, Mercedes-Benz и Ford. Причем "баварцы" привлекли внимание четверти всех поклонников кабриолетов. Суммарно на тройку лидеров пришлось 53,7% интереса пользователей.
Наиболее востребованными моделями на вторичном рынке стали Ford Mustang (7,9% от интереса), Mercedes-Benz SLK-класса (6,7%), и три модели BMW: Z4 (5,9%), 3 серия (5,1%) и 4 серия (4,8%).
Чаще всего на платформе в июне этого года продавали кабриолеты с пробегом марок BMW, Mercedes-Benz и Porsche. На них пришлось 51,3% от всего предложения. Среди моделей по числу объявлений лидировали BMW Z4 (7,6%), BMW 4 серии (5,5%) и Mercedes-Benz SLK-класс (5,3%).
Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто, отмечает, что кабриолеты в России традиционно являются нишевыми авто, так как погодные условия действительно создают определенные ограничения. Однако машины с откидной крышей неизменно привлекают тех, для кого кабриолет является не просто средством передвижения, а способом самовыражения и источником ярких эмоций. Предложение на кабриолеты на платформе растет, и это заметно в том числе в каталоге сервиса Селект, где представлены специально отобранные авто от проверенных дилеров, – с начала этого года их доля в общем количестве авто выросла на 14,6%. При растущем количестве объявлений в начале лета наблюдалось заметное снижение цен на некоторые популярные модели, например, MINI Cooper с пробегом стал на 19,1% дешевле, чем в первый летний месяц прошлого года. Поклонники кабриолетов могут обратиться к персональному менеджеру сервиса Селект, который поможет подобрать подходящие варианты.
Топ-10 кабриолетов с пробегом по доле в интересе пользователей платформы

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб.

Ford

Mustang

7,9%

3 000 000

Mercedes-Benz

SLK-класс

6,7%

1 660 000

BMW

Z4

5,9%

4 141 000

BMW

3 серия

5,1%

1 890 000

BMW

4 серия

4,8%

4 490 000

Mercedes-Benz

SL-класс

4,5%

3 500 000

Chevrolet

Camaro

2,5%

3 400 000

Peugeot

206

2,5%

609 999

Mercedes-Benz

CLK-класс

2,3%

1 150 000

BMW

6 серия

2,2%

1 970 000

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