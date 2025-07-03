https://1prime.ru/20250703/avto-859131268.html

В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто

В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто

По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июне 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают разнонаправленную... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:00+0300

2025-07-03T11:00+0300

2025-07-03T11:00+0300

экономика

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июне 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают разнонаправленную динамику цен: средняя стоимость автомобилей из Китая продолжила снижение, в то время как отечественные и ввезённые по параллельному импорту машины незначительно подорожали.В июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 миллиона рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Тем не менее, этот показатель остаётся на 2% выше, чем в июне прошлого года. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 миллиона рублей (+4,8% год к году). Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 миллиона рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.В масштабах полугодия средние цены продемонстрировали небольшой рост в январе и феврале, после чего, на фоне расширения специальных предложений и скидок от производителей и дилеров, стоимость как отечественных, так и официальных китайских автомобилей начала снижаться. Июньские значения уже близки к уровню декабря прошлого года.Среди отдельных регионов абсолютным лидером по снижению средней стоимости стала Новгородская область (-11,5%; 2,56 млн рублей). Заметное удешевление также зафиксировано в Республике Татарстан (-9,4%; 2,67 млн рублей) и Тверской области (-9%; 1,78 млн рублей). Самый ощутимый рост цен отмечен в Липецкой (+13%; 2 млн рублей), Ярославской (+11,9%; 3,32 млн рублей) и Оренбургской (+10%; 2,66 млн рублей) областях. В Москве, где средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, цена выросла на 1% и достигла 5,32 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобили также подорожали — на 4%, до 3,17 миллиона рублей.В июне текущего года активнее всего дешевели автомобили новых отечественных брендов и популярные китайские кроссоверы. Пятерку моделей, чья средняя стоимость снизилась больше всего, составили: Xcite X-Cross 7 (-3,4%; 2,52 млн рублей), Lixiang L9 (-2,6%; 8,32 млн рублей), Solaris KRX (-1,8%; 2,33 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8%; 3,92 млн рублей) и Haval M6 (-1,7%; 2,24 млн рублей).Заметнее всего в цене прибавили в основном новые и премиальные модели. В их число вошли внедорожник Tank 700 (+2,4%; 11 млн рублей), кроссовер Haval F7 (+1,9%; 3,33 млн рублей) и популярный Chery Tiggo 7 Pro Max (+1,5%; 3,01 млн рублей).

https://1prime.ru/20250703/avto-859123988.html

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эксклюзив, авто