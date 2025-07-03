Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/avto-859131268.html
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто
По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июне 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают разнонаправленную... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:00+0300
2025-07-03T11:00+0300
экономика
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405898_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7d25cf66774f0b1ddd44304fb77a9f6e.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июне 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают разнонаправленную динамику цен: средняя стоимость автомобилей из Китая продолжила снижение, в то время как отечественные и ввезённые по параллельному импорту машины незначительно подорожали.В июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 миллиона рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Тем не менее, этот показатель остаётся на 2% выше, чем в июне прошлого года. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 миллиона рублей (+4,8% год к году). Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 миллиона рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.В масштабах полугодия средние цены продемонстрировали небольшой рост в январе и феврале, после чего, на фоне расширения специальных предложений и скидок от производителей и дилеров, стоимость как отечественных, так и официальных китайских автомобилей начала снижаться. Июньские значения уже близки к уровню декабря прошлого года.Среди отдельных регионов абсолютным лидером по снижению средней стоимости стала Новгородская область (-11,5%; 2,56 млн рублей). Заметное удешевление также зафиксировано в Республике Татарстан (-9,4%; 2,67 млн рублей) и Тверской области (-9%; 1,78 млн рублей). Самый ощутимый рост цен отмечен в Липецкой (+13%; 2 млн рублей), Ярославской (+11,9%; 3,32 млн рублей) и Оренбургской (+10%; 2,66 млн рублей) областях. В Москве, где средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, цена выросла на 1% и достигла 5,32 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобили также подорожали — на 4%, до 3,17 миллиона рублей.В июне текущего года активнее всего дешевели автомобили новых отечественных брендов и популярные китайские кроссоверы. Пятерку моделей, чья средняя стоимость снизилась больше всего, составили: Xcite X-Cross 7 (-3,4%; 2,52 млн рублей), Lixiang L9 (-2,6%; 8,32 млн рублей), Solaris KRX (-1,8%; 2,33 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8%; 3,92 млн рублей) и Haval M6 (-1,7%; 2,24 млн рублей).Заметнее всего в цене прибавили в основном новые и премиальные модели. В их число вошли внедорожник Tank 700 (+2,4%; 11 млн рублей), кроссовер Haval F7 (+1,9%; 3,33 млн рублей) и популярный Chery Tiggo 7 Pro Max (+1,5%; 3,01 млн рублей).
https://1prime.ru/20250703/avto-859123988.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405898_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ea9dcaa0b44449e7df79a450ec404b7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто
Экономика, Эксклюзив, Авто
11:00 03.07.2025
 
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто

Авто.ру Оценка: средняя стоимость нового китайского авто продолжает снижаться

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. По результатам изучения объявлений о продаже новых автомобилей, размещенных на Авто.ру в июне 2025 года, эксперты Авто.ру Оценки отмечают разнонаправленную динамику цен: средняя стоимость автомобилей из Китая продолжила снижение, в то время как отечественные и ввезённые по параллельному импорту машины незначительно подорожали.
В июне средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,58 миллиона рублей, снизившись за месяц на 1,3%. Тем не менее, этот показатель остаётся на 2% выше, чем в июне прошлого года. Средняя стоимость отечественного автомобиля, напротив, немного выросла — на 0,8%, до 1,57 миллиона рублей (+4,8% год к году). Цена на автомобили, официально не представленные в России, продолжает расти: в июне она увеличилась на 1,6% и достигла 9,4 миллиона рублей. С начала года средняя стоимость в этом сегменте поднялась почти на миллион рублей или на 11%.
В масштабах полугодия средние цены продемонстрировали небольшой рост в январе и феврале, после чего, на фоне расширения специальных предложений и скидок от производителей и дилеров, стоимость как отечественных, так и официальных китайских автомобилей начала снижаться. Июньские значения уже близки к уровню декабря прошлого года.
Среди отдельных регионов абсолютным лидером по снижению средней стоимости стала Новгородская область (-11,5%; 2,56 млн рублей). Заметное удешевление также зафиксировано в Республике Татарстан (-9,4%; 2,67 млн рублей) и Тверской области (-9%; 1,78 млн рублей). Самый ощутимый рост цен отмечен в Липецкой (+13%; 2 млн рублей), Ярославской (+11,9%; 3,32 млн рублей) и Оренбургской (+10%; 2,66 млн рублей) областях. В Москве, где средняя стоимость нового автомобиля остаётся самой высокой по стране, цена выросла на 1% и достигла 5,32 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области автомобили также подорожали — на 4%, до 3,17 миллиона рублей.
В июне текущего года активнее всего дешевели автомобили новых отечественных брендов и популярные китайские кроссоверы. Пятерку моделей, чья средняя стоимость снизилась больше всего, составили: Xcite X-Cross 7 (-3,4%; 2,52 млн рублей), Lixiang L9 (-2,6%; 8,32 млн рублей), Solaris KRX (-1,8%; 2,33 млн рублей), Chery Tiggo 8 Pro Max (-1,8%; 3,92 млн рублей) и Haval M6 (-1,7%; 2,24 млн рублей).
Заметнее всего в цене прибавили в основном новые и премиальные модели. В их число вошли внедорожник Tank 700 (+2,4%; 11 млн рублей), кроссовер Haval F7 (+1,9%; 3,33 млн рублей) и популярный Chery Tiggo 7 Pro Max (+1,5%; 3,01 млн рублей).
Ford - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Эксперты назвали самый популярный кабриолет с пробегом у россиян
10:00
 
ЭкономикаЭксклюзивАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала