https://1prime.ru/20250703/avto-859140798.html
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:00+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале 2025 года. Средняя цена попавших в число наиболее востребованных машин на вторичном рынке в сравнении с этим же периодом 2024 года снизилась на 5,5% и составила 775 000 рублей. При этом некоторые модели потеряли в цене более 10%.По данным Авито Авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно подешевели авто марок Renault (14,6%), Hyundai (13,5%), Skoda (9,3%), Kia (9,1%) и Chevrolet (8,9%).За этот период снизилась средняя цена1 более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3%. Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%), Kia Rio (-13%), LADA Largus (-12,6%) и Renault Logan (-11,8%).По сравнению с первым кварталом этого года средняя цена1 автомобилей с пробегом снизилась на 3%. Среди марок за это время больше других подешевели представители LADA (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), LADA Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%)."Формирование средней цены на вторичном авторынке – сложный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей: выбор стал шире, число предложений на платформе за год выросло на 21%, а цены – ниже. Определить, насколько цена выбранного автомобиля соответствует рынку, поможет Авито Оценка. На основе технологий искусственного интеллекта сервис анализирует множество показателей – от года выпуска и модификации авто до сумм сделок с аналогичными машинами и подсказывает актуальную рыночную стоимость", – прокомментировал директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.
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эксклюзив, авто
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Авито Авто: Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом подешевели более чем на 10%
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале 2025 года. Средняя цена попавших в число наиболее востребованных машин на вторичном рынке в сравнении с этим же периодом 2024 года снизилась на 5,5% и составила 775 000 рублей. При этом некоторые модели потеряли в цене более 10%.
По данным Авито Авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно подешевели авто марок Renault (14,6%), Hyundai (13,5%), Skoda (9,3%), Kia (9,1%) и Chevrolet (8,9%).
За этот период снизилась средняя цена1 более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3%. Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%), Kia Rio (-13%), LADA Largus (-12,6%) и Renault Logan (-11,8%).
По сравнению с первым кварталом этого года средняя цена1 автомобилей с пробегом снизилась на 3%. Среди марок за это время больше других подешевели представители LADA (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), LADA Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%).
"Формирование средней цены на вторичном авторынке – сложный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей: выбор стал шире, число предложений на платформе за год выросло на 21%, а цены – ниже. Определить, насколько цена выбранного автомобиля соответствует рынку, поможет Авито Оценка. На основе технологий искусственного интеллекта сервис анализирует множество показателей – от года выпуска и модификации авто до сумм сделок с аналогичными машинами и подсказывает актуальную рыночную стоимость", – прокомментировал директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.
Топ моделей по снижению средней цены1, II кв. 2025 г. / II кв 2024 г
Марка
Модель
Динамика средней цены1
Средняя цена1, руб.
Volkswagen
Polo
-13,3%
850 000
Hyundai
Solaris
-13,2%
900 000
Kia
Rio
-13%
900 000
LADA
Largus
-12,6%
760 000
Renault
Logan
-11,8%
410 000
LADA
Kalina
-10,9%
285 000
Opel
Astra
-9,4%
579 000
Ford
Focus
-9,1%
590 000
Kia
Sportage
-8,8%
1 550 000
Toyota
Camry
-8,7%
1 999 999
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