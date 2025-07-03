Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250703/avto-859140798.html
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:00+0300
2025-07-03T15:00+0300
эксклюзив
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале 2025 года. Средняя цена попавших в число наиболее востребованных машин на вторичном рынке в сравнении с этим же периодом 2024 года снизилась на 5,5% и составила 775 000 рублей. При этом некоторые модели потеряли в цене более 10%.По данным Авито Авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно подешевели авто марок Renault (14,6%), Hyundai (13,5%), Skoda (9,3%), Kia (9,1%) и Chevrolet (8,9%).За этот период снизилась средняя цена1 более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3%. Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%), Kia Rio (-13%), LADA Largus (-12,6%) и Renault Logan (-11,8%).По сравнению с первым кварталом этого года средняя цена1 автомобилей с пробегом снизилась на 3%. Среди марок за это время больше других подешевели представители LADA (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), LADA Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%)."Формирование средней цены на вторичном авторынке – сложный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей: выбор стал шире, число предложений на платформе за год выросло на 21%, а цены – ниже. Определить, насколько цена выбранного автомобиля соответствует рынку, поможет Авито Оценка. На основе технологий искусственного интеллекта сервис анализирует множество показателей – от года выпуска и модификации авто до сумм сделок с аналогичными машинами и подсказывает актуальную рыночную стоимость", – прокомментировал директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.
https://1prime.ru/20250703/avto-859131268.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_1f81e8632f9e1c6eb097402956fdbc18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
15:00 03.07.2025
 
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом

Авито Авто: Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом подешевели более чем на 10%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали средние цены автомобилей с пробегом, которые оказались в числе самых популярных у пользователей платформы во II квартале 2025 года. Средняя цена попавших в число наиболее востребованных машин на вторичном рынке в сравнении с этим же периодом 2024 года снизилась на 5,5% и составила 775 000 рублей. При этом некоторые модели потеряли в цене более 10%.
По данным Авито Авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно подешевели авто марок Renault (14,6%), Hyundai (13,5%), Skoda (9,3%), Kia (9,1%) и Chevrolet (8,9%).
За этот период снизилась средняя цена1 более чем на 25 популярных моделей. Больше всего в цене потерял Volkswagen Polo – 13,3%. Более чем на 10% подешевели Hyundai Solaris (-13,2%), Kia Rio (-13%), LADA Largus (-12,6%) и Renault Logan (-11,8%).
По сравнению с первым кварталом этого года средняя цена1 автомобилей с пробегом снизилась на 3%. Среди марок за это время больше других подешевели представители LADA (на 5,1%), Hyundai (на 4,5%), Renault (4,1%), Toyota (3,8%) и Chevrolet (2,9%). Из моделей наиболее заметно потеряли в цене Hyundai Solaris (-5,3%), Kia Rio (-5,2%), Skoda Octavia (-4,8%), LADA Kalina (-4,7%) и Renault Logan (-4,7%).
"Формирование средней цены на вторичном авторынке – сложный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей: выбор стал шире, число предложений на платформе за год выросло на 21%, а цены – ниже. Определить, насколько цена выбранного автомобиля соответствует рынку, поможет Авито Оценка. На основе технологий искусственного интеллекта сервис анализирует множество показателей – от года выпуска и модификации авто до сумм сделок с аналогичными машинами и подсказывает актуальную рыночную стоимость", – прокомментировал директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито Андрей Ковалев.
Топ моделей по снижению средней цены1, II кв. 2025 г. / II кв 2024 г

Марка

Модель

Динамика средней цены1

Средняя цена1, руб.

Volkswagen

Polo

-13,3%

850 000

Hyundai

Solaris

-13,2%

900 000

Kia

Rio

-13%

900 000

LADA

Largus

-12,6%

760 000

Renault

Logan

-11,8%

410 000

LADA

Kalina

-10,9%

285 000

Opel

Astra

-9,4%

579 000

Ford

Focus

-9,1%

590 000

Kia

Sportage

-8,8%

1 550 000

Toyota

Camry

-8,7%

1 999 999

Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Авто.ру отметили снижение средней стоимости нового китайского авто
11:00
 
ЭксклюзивАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала