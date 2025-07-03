Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250703/duda-859130164.html
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны
Завершающий работу на посту президента Польши Анджей Дуда готов возглавить потенциальное новое коалиционное правительство. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T10:11+0300
2025-07-03T10:12+0300
политика
общество
польша
анджей дуда
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_0:73:2932:1722_1920x0_80_0_0_c05d6d3eb3b507560c8d94f9ec40f043.jpg
ВАРШАВА, 3 июл – ПРАЙМ. Завершающий работу на посту президента Польши Анджей Дуда готов возглавить потенциальное новое коалиционное правительство. Отвечая на вопрос издания "Воскресный гость" о своем будущем после ухода с должности, президент сказал, что "участие в парламентских выборах исключено". "Однако если бы были какие-то другие вызовы. Например, могло бы случиться так, что возникла бы необходимость найти премьер-министра, который присоединился бы к новому коалиционному соглашению. Если бы мне сделали такое предложение, я бы не колебался", - отметил он, добавив, что пока такие предложения ему не поступали. На вопрос, получает ли он предложения о работе от международных учреждений, Дуда сказал, что "сегодня в мире, по крайней мере сейчас, нет политического климата, который бы способствовал тому, чтобы политики с консервативными взглядами занимали должности в важных международных институтах". В то же время он подчеркнул, что ситуация может измениться в ближайшие годы и он постарается ответить на любые предложения так, "чтобы это принесло Польше максимально возможную пользу". Анджей Дуда занимает пост президента с 2015 года, его второй срок заканчивается в августе. В Польше быть президентом более двух сроков подряд нельзя. 6 августа Кароль Навроцкий, одержавший победу на состоявшихся в республике выборах главы государства, должен принять присягу в качестве нового президента.
https://1prime.ru/20250701/navrotskiy-859057372.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042467_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_016ae90daed9153c95b569497c4c4894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , польша, анджей дуда, кароль навроцкий
Политика, Общество , ПОЛЬША, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий
10:11 03.07.2025 (обновлено: 10:12 03.07.2025)
 
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны

Президент Польши Дуда готов возглавить потенциальное коалиционное правительство

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 3 июл – ПРАЙМ. Завершающий работу на посту президента Польши Анджей Дуда готов возглавить потенциальное новое коалиционное правительство.
Отвечая на вопрос издания "Воскресный гость" о своем будущем после ухода с должности, президент сказал, что "участие в парламентских выборах исключено". "Однако если бы были какие-то другие вызовы. Например, могло бы случиться так, что возникла бы необходимость найти премьер-министра, который присоединился бы к новому коалиционному соглашению. Если бы мне сделали такое предложение, я бы не колебался", - отметил он, добавив, что пока такие предложения ему не поступали.
На вопрос, получает ли он предложения о работе от международных учреждений, Дуда сказал, что "сегодня в мире, по крайней мере сейчас, нет политического климата, который бы способствовал тому, чтобы политики с консервативными взглядами занимали должности в важных международных институтах".
В то же время он подчеркнул, что ситуация может измениться в ближайшие годы и он постарается ответить на любые предложения так, "чтобы это принесло Польше максимально возможную пользу".
Анджей Дуда занимает пост президента с 2015 года, его второй срок заканчивается в августе. В Польше быть президентом более двух сроков подряд нельзя. 6 августа Кароль Навроцкий, одержавший победу на состоявшихся в республике выборах главы государства, должен принять присягу в качестве нового президента.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Избранный президент Польши призвал не обсуждать вступление Украины в НАТО
1 июля, 11:22
 
ПолитикаОбществоПОЛЬШААнджей ДудаКароль Навроцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала