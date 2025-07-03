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Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны

Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны - 03.07.2025, ПРАЙМ

Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны

Завершающий работу на посту президента Польши Анджей Дуда готов возглавить потенциальное новое коалиционное правительство. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T10:11+0300

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политика

общество

польша

анджей дуда

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 3 июл – ПРАЙМ. Завершающий работу на посту президента Польши Анджей Дуда готов возглавить потенциальное новое коалиционное правительство. Отвечая на вопрос издания "Воскресный гость" о своем будущем после ухода с должности, президент сказал, что "участие в парламентских выборах исключено". "Однако если бы были какие-то другие вызовы. Например, могло бы случиться так, что возникла бы необходимость найти премьер-министра, который присоединился бы к новому коалиционному соглашению. Если бы мне сделали такое предложение, я бы не колебался", - отметил он, добавив, что пока такие предложения ему не поступали. На вопрос, получает ли он предложения о работе от международных учреждений, Дуда сказал, что "сегодня в мире, по крайней мере сейчас, нет политического климата, который бы способствовал тому, чтобы политики с консервативными взглядами занимали должности в важных международных институтах". В то же время он подчеркнул, что ситуация может измениться в ближайшие годы и он постарается ответить на любые предложения так, "чтобы это принесло Польше максимально возможную пользу". Анджей Дуда занимает пост президента с 2015 года, его второй срок заканчивается в августе. В Польше быть президентом более двух сроков подряд нельзя. 6 августа Кароль Навроцкий, одержавший победу на состоявшихся в республике выборах главы государства, должен принять присягу в качестве нового президента.

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общество , польша, анджей дуда, кароль навроцкий