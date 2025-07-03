https://1prime.ru/20250703/likhachev-859134613.html
Лихачев: доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС превышает 90%
Лихачев: доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС превышает 90% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Лихачев: доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС превышает 90%
Доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС, а также центров ядерной науки и медицины превышает 90%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:49+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС, а также центров ядерной науки и медицины превышает 90%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "С точки зрения экспорта атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины - у нас больше 90% рынка мирового", - сказал Лихачев на стратегической сессии по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности РФ. Также он сообщил о возможных сроках начала строительства АЭС "Пакш-2". По словам главы госкорпорации, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проинформировал, что с июля нет никаких ограничений на работу Газпромбанка на проекте "Пакш"."Это дает возможность нам двинуться вперед совершенно с другой скоростью, чем это проходило накануне. Ну и правительство Венгрии демонстрирует, конечно, желание как можно скорее войти в широкую стройку", — сказал Лихачев.На вопрос, когда ждать собственно начала строительства, он ответил: "Если все пойдет по нашему плану, это будет октябрь-ноябрь".Как сообщил "Росатом" РИА Новости в минувшее воскресенье, OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) приняло решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который российская атомная госкорпорация в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.
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рф, алексей лихачев, росатом, аэс
Энергетика, РФ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС
Лихачев: доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС превышает 90%
Лихачев заявил, что доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС превышает 90%
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Доля "Росатома" на мировом рынке строительства АЭС, а также центров ядерной науки и медицины превышает 90%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"С точки зрения экспорта атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины - у нас больше 90% рынка мирового", - сказал Лихачев на стратегической сессии по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности РФ.
Также он сообщил о возможных сроках начала строительства АЭС "Пакш-2". По словам главы госкорпорации, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проинформировал, что с июля нет никаких ограничений на работу Газпромбанка на проекте "Пакш".
"Это дает возможность нам двинуться вперед совершенно с другой скоростью, чем это проходило накануне. Ну и правительство Венгрии демонстрирует, конечно, желание как можно скорее войти в широкую стройку", — сказал Лихачев.
На вопрос, когда ждать собственно начала строительства, он ответил: "Если все пойдет по нашему плану, это будет октябрь-ноябрь".
Как сообщил "Росатом" РИА Новости в минувшее воскресенье, OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами) приняло решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который российская атомная госкорпорация в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации энергоблоков — 60 лет.
"Росатом" открыт к расширению сотрудничества по АЭС с Турцией