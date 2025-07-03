https://1prime.ru/20250703/minoborony-859137252.html

ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины

ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ

ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины

ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T12:24+0300

2025-07-03T12:24+0300

2025-07-03T12:24+0300

спецоперация на украине

рф

украина

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://1prime.ru/20250703/peskov-859137083.html

рф

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, украина, сша, всу