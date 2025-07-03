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ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины
ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины - 03.07.2025, ПРАЙМ
ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины
ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:24+0300
2025-07-03T12:24+0300
2025-07-03T12:24+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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Спецоперация на Украине, РФ, УКРАИНА, США, ВСУ
ВС России поразили стоянку РСЗО HIMARS и предприятие ВПК Украины
Минобороны: ВС России поразили предприятие ВПК Украины и склад РСЗО HIMARS
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК Украины, цех сборки и склад хранения ударных БПЛА, стоянку РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину