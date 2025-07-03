Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/mosbirzha-859143624.html
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза - 03.07.2025, ПРАЙМ
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза
Частные инвесторы в июне вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель июня прошлого... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:32+0300
2025-07-03T14:32+0300
экономика
общество
сбербанк
лукойл
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы в июне вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель июня прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "В июне 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года, в том числе в акции – 5,1 миллиарда рублей (+24% по сравнению с июнем 2024 года), в облигации – 157,2 миллиарда рублей (трехкратный рост), в паи фондов – 35,2 миллиарда рублей (+61%)", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня достигло 37,2 миллиона (плюс 262 тысячи за июнь), ими открыто 69,8 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в июне заключали 3,7 миллиона человек. Из них 326 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июне составила 67%, в объеме торгов облигациями – 28%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июне были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,1% и 7,1% соответственно), акции "Лукойла" (13,6%), "Газпрома" (12,7%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (6,2%), ВТБ (6%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,5%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,4%). Около 460 тысяч частных инвесторов в июне заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 8% и 13% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 87% и 81% соответственно. Доля дополнительной торговой сессии выходного дня от общего объема торгов на рынке акций в июне составила 3,4%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 миллиона (плюс 19,3 тысяч за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 247,3 миллиарда рублей, что на 29% больше показателей июня прошлого года. В структуре оборота на ИИС 58% приходилось на сделки с акциями, 18% - с облигациями и 24% - с паями фондов.
https://1prime.ru/20250703/yuan-859131684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сбербанк, лукойл, газпром
Экономика, Общество , Сбербанк, Лукойл, Газпром
14:32 03.07.2025
 
Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже до 200 млрд рублей

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы в июне вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель июня прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки.
"В июне 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года, в том числе в акции – 5,1 миллиарда рублей (+24% по сравнению с июнем 2024 года), в облигации – 157,2 миллиарда рублей (трехкратный рост), в паи фондов – 35,2 миллиарда рублей (+61%)", - сообщила биржа.
Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня достигло 37,2 миллиона (плюс 262 тысячи за июнь), ими открыто 69,8 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в июне заключали 3,7 миллиона человек. Из них 326 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июне составила 67%, в объеме торгов облигациями – 28%.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июне были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,1% и 7,1% соответственно), акции "Лукойла" (13,6%), "Газпрома" (12,7%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (6,2%), ВТБ (6%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,5%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,4%).
Около 460 тысяч частных инвесторов в июне заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 8% и 13% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 87% и 81% соответственно. Доля дополнительной торговой сессии выходного дня от общего объема торгов на рынке акций в июне составила 3,4%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 миллиона (плюс 19,3 тысяч за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 247,3 миллиарда рублей, что на 29% больше показателей июня прошлого года. В структуре оборота на ИИС 58% приходилось на сделки с акциями, 18% - с облигациями и 24% - с паями фондов.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Курс юаня на Мосбирже превысил 11 рублей
10:38
 
ЭкономикаОбществоСбербанкЛукойлГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала