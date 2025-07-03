https://1prime.ru/20250703/mosbirzha-859143624.html

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза - 03.07.2025, ПРАЙМ

Физлица увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже в июне в 2,5 раза

Частные инвесторы в июне вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель июня прошлого... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:32+0300

2025-07-03T14:32+0300

2025-07-03T14:32+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Частные инвесторы в июне вложили в акции, облигации и паи фондов на Московской бирже 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза превышает показатель июня прошлого года, говорится в сообщении торговой площадки. "В июне 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 197,5 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года, в том числе в акции – 5,1 миллиарда рублей (+24% по сравнению с июнем 2024 года), в облигации – 157,2 миллиарда рублей (трехкратный рост), в паи фондов – 35,2 миллиарда рублей (+61%)", - сообщила биржа. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня достигло 37,2 миллиона (плюс 262 тысячи за июнь), ими открыто 69,8 миллиона счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в июне заключали 3,7 миллиона человек. Из них 326 тысяч - квалифицированные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в июне составила 67%, в объеме торгов облигациями – 28%. Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июне были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,1% и 7,1% соответственно), акции "Лукойла" (13,6%), "Газпрома" (12,7%), "Т-Технологий" (6,7%), X5 (6,2%), ВТБ (6%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,5%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,4%). Около 460 тысяч частных инвесторов в июне заключали сделки на фондовом рынке во время утренней торговой сессии. Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 8% и 13% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 87% и 81% соответственно. Доля дополнительной торговой сессии выходного дня от общего объема торгов на рынке акций в июне составила 3,4%. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 миллиона (плюс 19,3 тысяч за июнь). Торговый оборот на счетах ИИС за месяц составил 247,3 миллиарда рублей, что на 29% больше показателей июня прошлого года. В структуре оборота на ИИС 58% приходилось на сделки с акциями, 18% - с облигациями и 24% - с паями фондов.

https://1prime.ru/20250703/yuan-859131684.html

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общество , сбербанк, лукойл, газпром