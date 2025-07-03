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Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+

Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ - 03.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на сырьевом рынке, свидетельствуют | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T08:09+0300

2025-07-03T08:09+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на сырьевом рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.02 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,78%, до 68,57 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,77%, до 66,93 доллара. По мнению аналитиков, текущая траектория цен на нефть будет определяться решениями ОПЕК+ на предстоящем заседании о возможном увеличении добычи во втором полугодии. Также инвесторы ожидают заключение торговых соглашений об импортных пошлинах США с рядом стран, которые влияют на экономическую активность и стабильность на рынке "черного золота". "Хотя оптимизм в отношении торговли дал толчок ценам на нефть, устойчивость этого движения, скорее всего, будет недолгой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Он также добавил, что "в эти выходные ОПЕК+ примет решение об августовском уровне добычи, поэтому рынок, вероятно, будет осторожен и не станет переносить слишком большой риск на длинные выходные в США". Кроме того, в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 27 июня неожиданно выросли - на 3,8 миллиона баррелей, до 419 миллионов баррелей, при прогнозе снижения на 2 миллиона. При этом добыча нефти в стране за предыдущую неделю символически снизилась - на 2 тысячи баррелей в сутки, до 13,433 миллиона баррелей в сутки. Также инвесторы ожидают публикации в четверг американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 27 июня их число сократилось на 6 - до 432 установок.

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сша, опек, нефть, торги, рынок