https://1prime.ru/20250703/neft-859147580.html

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,5%

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,5% - 03.07.2025, ПРАЙМ

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло на 1,5%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июнь выросло к маю на 24, или на 1,5%, до 1 600 единиц, свидетельствуют данные... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:29+0300

2025-07-03T15:29+0300

2025-07-03T15:29+0300

энергетика

сша

канада

латинская америка

baker hughes

газ

нефть

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за июнь выросло к маю на 24, или на 1,5%, до 1 600 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось на 107, или на 6,2%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 19 единиц, до 554 агрегатов, в Канаде - увеличилось на 17, до 133 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на 7 - до 143, в Европе - на 2, до 125 установок, в Африке - на 8, до 102 единиц. На Ближнем Востоке показатель поднялся на 12, до 339, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – снизился на 2, до 204 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

https://1prime.ru/20250606/neft-858269412.html

сша

канада

латинская америка

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сша, канада, латинская америка, baker hughes, газ, нефть