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Словакия и Венгрия опасаются остановки импорта энергосырья из России

Словакия и Венгрия опасаются остановки импорта энергосырья из России - 03.07.2025, ПРАЙМ

Словакия и Венгрия опасаются остановки импорта энергосырья из России

Словакия и Венгрия считают, что остановка импорта энергосырья из России поставит под угрозу их энергетическую безопасность, заявил словацкий президент Петер... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T16:23+0300

2025-07-03T16:23+0300

2025-07-03T16:23+0300

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БРАТИСЛАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Словакия и Венгрия считают, что остановка импорта энергосырья из России поставит под угрозу их энергетическую безопасность, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. "С Венгрией нас объединяют одинаковые возражения в отношении дорожной карты REPowerEU по прекращению импорта стратегического энергосырья из России. Мы считаем эту инициативу угрозой энергетической безопасности обеих стран, экономической стабильности этого региона, а также справедливому обращению с государствами-членами Европейского союза. У нас очень специфическое положение, как у стран, у которых нет выхода к морю и другим альтернативным маршрутам", - сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Венгрии в Братиславе в четверг. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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венгрия, словакия, рф, роберт фицо, ес, ек, россия, нефть, газ