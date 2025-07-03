https://1prime.ru/20250703/roskachestvo-859122162.html
Роскачество выявило нарушения в слитных купальниках 21 бренда
Роскачество выявило нарушения в слитных купальниках 21 бренда - 03.07.2025, ПРАЙМ
Роскачество выявило нарушения в слитных купальниках 21 бренда
Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружило нарушения... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T06:17+0300
2025-07-03T06:17+0300
2025-07-03T06:17+0300
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружило нарушения различной степени в продукции 18 торговых марок, сообщили РИА Новости в организации.
Для исследования была выбрана продукция следующих брендов: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree, Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.
"…Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества", - говорится в исследовании.
Во время проверки эксперты зафиксировали нарушения обязательных требований технического регламента, в том числе недостаточную воздухопроницаемость (Women"Secret, Befree, Termit, "Черемушки"), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).
Кроме того, Роскачество выявило продукцию, которая не соответствует стандартам самой организации. Основные дефекты - низкая прочность ткани и швов (Tezenis), недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), устойчивость окраски к УФ-свету (Termit).
"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества - добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им - не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", - пояснили в организации.
По результатам проверки Роспотребнадзор объявил предостережения ряду брендов о недопустимости нарушения обязательных требований. Также было приостановлено действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.
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общество , китай, роскачество, adidas, puma
Общество , КИТАЙ, Роскачество, Adidas, Puma
Роскачество выявило нарушения в слитных купальниках 21 бренда
Роскачество выявило нарушения в слитных купальниках 21 популярного бренда
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружило нарушения различной степени в продукции 18 торговых марок, сообщили РИА Новости в организации.
Для исследования была выбрана продукция следующих брендов: 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree, Tribuna. Оценка проводилась по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.
"…Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto (Китай), Karosport (Россия), 25Degrees (Китай), остальные имеют те или иные нарушения… Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества", - говорится в исследовании.
Во время проверки эксперты зафиксировали нарушения обязательных требований технического регламента, в том числе недостаточную воздухопроницаемость (Women"Secret, Befree, Termit, "Черемушки"), низкую устойчивость окраски к поту (Reebok) и морской воде (Edge Planet), а также недостоверную или неполную маркировку (Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet).
Кроме того, Роскачество выявило продукцию, которая не соответствует стандартам самой организации. Основные дефекты - низкая прочность ткани и швов (Tezenis), недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность (Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas, Joss), устойчивость окраски к УФ-свету (Termit).
"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества - добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им - не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", - пояснили в организации.
По результатам проверки Роспотребнадзор объявил предостережения ряду брендов о недопустимости нарушения обязательных требований. Также было приостановлено действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Часть производителей уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.