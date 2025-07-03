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"Без иллюзий". На Западе дали совет Киеву после решения США по поставкам
"Без иллюзий". На Западе дали совет Киеву после решения США по поставкам - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Без иллюзий". На Западе дали совет Киеву после решения США по поставкам
Украине стоит отказаться от идеи сближения с Соединенными Штатами на фоне решения по приостановке поставки вооружений. Об этом говорится в материале немецкого... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:01+0300
2025-07-03T11:01+0300
2025-07-03T11:01+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Украине стоит отказаться от идеи сближения с Соединенными Штатами на фоне решения по приостановке поставки вооружений. Об этом говорится в материале немецкого издания Tageszeitung."Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. <...> Им <...> приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом", — сказано в тексте публикации.В издании заметили, что решение по оружию для Киева стало неожиданным и прозвучало в наиболее неподходящий момент, так как российская армия усилила наступление. Теперь главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется позабыть о планах сблизиться с главой Белого дома, заключили в издании.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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сша, украина, оружие
Политика, США, УКРАИНА, оружие
"Без иллюзий". На Западе дали совет Киеву после решения США по поставкам
Tageszeitung: Киев может забыть о сближении с США после решения по поставкам
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Украине стоит отказаться от идеи сближения с Соединенными Штатами на фоне решения по приостановке поставки вооружений. Об этом говорится в материале немецкого издания Tageszeitung
.
"Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. <...> Им <...> приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом", — сказано в тексте публикации.
В издании заметили, что решение по оружию для Киева стало неожиданным и прозвучало в наиболее неподходящий момент, так как российская армия усилила наступление. Теперь главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется позабыть о планах сблизиться с главой Белого дома, заключили в издании.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
СМИ: США лишили военной помощи не только Украину