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"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год
Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:35+0300
2025-07-04T11:35+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном сценарии снижения на 10%, до 1,4 миллиона штук, а в пессимистичном - на 30%, до 1,1 миллиона штук, следует из презентации агентства. В апреле аналитики "Автостата" первый раз корректировали прогноз в сторону снижения, тогда оптимистичным итогом 2025 года считалось снижение на 5% в годовом выражении, до 1,49 миллиона штук, а в худшем случае ожидалось снижение на 20%, до 1,25 миллиона штук, что в нынешнем прогнозе является базовым сценарием. По данным аналитического агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее. "Высокие ставки автокредитов и снижение их доступности; Высокий уровень цен новых автомобилей и их ожидаемый рост вследствие индексации утильсбора; Высокий уровень инфляции, снижающий покупательскую способность населения; Переход части потенциальных покупателей к сберегательной модели поведения (вклады, депозиты)", - перечислены в презентации негативные факторы, влияющие на снижение продаж. Вместе с тем аналитики отмечают и весомые позитивные факторы, среди которых высокая маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей, госпрограммы льготного кредитования и лизинга, а также потребность водителей в обновлении машин.
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автостат, авто, бизнес
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год
"Автостат" вновь снизил прогноз по продажам легковых авто в РФ: на 10-30%
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном сценарии снижения на 10%, до 1,4 миллиона штук, а в пессимистичном - на 30%, до 1,1 миллиона штук, следует из презентации агентства.
В апреле аналитики "Автостата" первый раз корректировали прогноз в сторону снижения, тогда оптимистичным итогом 2025 года считалось снижение на 5% в годовом выражении, до 1,49 миллиона штук, а в худшем случае ожидалось снижение на 20%, до 1,25 миллиона штук, что в нынешнем прогнозе является базовым сценарием.
По данным аналитического агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее.
"Высокие ставки автокредитов и снижение их доступности; Высокий уровень цен новых автомобилей и их ожидаемый рост вследствие индексации утильсбора; Высокий уровень инфляции, снижающий покупательскую способность населения; Переход части потенциальных покупателей к сберегательной модели поведения (вклады, депозиты)", - перечислены в презентации негативные факторы, влияющие на снижение продаж.
Вместе с тем аналитики отмечают и весомые позитивные факторы, среди которых высокая маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей, госпрограммы льготного кредитования и лизинга, а также потребность водителей в обновлении машин.
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом