Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250704/avto-859173306.html
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год - 04.07.2025, ПРАЙМ
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год
Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T11:35+0300
2025-07-04T11:35+0300
автостат
авто
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_b42ffdaf1522043a5cc95c448c4238c5.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном сценарии снижения на 10%, до 1,4 миллиона штук, а в пессимистичном - на 30%, до 1,1 миллиона штук, следует из презентации агентства. В апреле аналитики "Автостата" первый раз корректировали прогноз в сторону снижения, тогда оптимистичным итогом 2025 года считалось снижение на 5% в годовом выражении, до 1,49 миллиона штук, а в худшем случае ожидалось снижение на 20%, до 1,25 миллиона штук, что в нынешнем прогнозе является базовым сценарием. По данным аналитического агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее. "Высокие ставки автокредитов и снижение их доступности; Высокий уровень цен новых автомобилей и их ожидаемый рост вследствие индексации утильсбора; Высокий уровень инфляции, снижающий покупательскую способность населения; Переход части потенциальных покупателей к сберегательной модели поведения (вклады, депозиты)", - перечислены в презентации негативные факторы, влияющие на снижение продаж. Вместе с тем аналитики отмечают и весомые позитивные факторы, среди которых высокая маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей, госпрограммы льготного кредитования и лизинга, а также потребность водителей в обновлении машин.
https://1prime.ru/20250703/avto-859140798.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/29/768912952_0:0:1212:909_1920x0_80_0_0_0623562ff5efc6ddc5a717577239bcff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
автостат, авто, бизнес
Автостат, Авто, Бизнес
11:35 04.07.2025
 
"Автостат" снова снизил прогноз по продажам легковушек в России на 2025 год

"Автостат" вновь снизил прогноз по продажам легковых авто в РФ: на 10-30%

© fotolia.com / HappyAlexАвтомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / HappyAlex
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Аналитическое агентство "Автостат" второй раз за год снизило прогноз по продажам новых легковых автомобилей в России на 2025 год: ожидает в оптимистичном сценарии снижения на 10%, до 1,4 миллиона штук, а в пессимистичном - на 30%, до 1,1 миллиона штук, следует из презентации агентства.
В апреле аналитики "Автостата" первый раз корректировали прогноз в сторону снижения, тогда оптимистичным итогом 2025 года считалось снижение на 5% в годовом выражении, до 1,49 миллиона штук, а в худшем случае ожидалось снижение на 20%, до 1,25 миллиона штук, что в нынешнем прогнозе является базовым сценарием.
По данным аналитического агентства, в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 1,57 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем годом ранее.
"Высокие ставки автокредитов и снижение их доступности; Высокий уровень цен новых автомобилей и их ожидаемый рост вследствие индексации утильсбора; Высокий уровень инфляции, снижающий покупательскую способность населения; Переход части потенциальных покупателей к сберегательной модели поведения (вклады, депозиты)", - перечислены в презентации негативные факторы, влияющие на снижение продаж.
Вместе с тем аналитики отмечают и весомые позитивные факторы, среди которых высокая маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей, госпрограммы льготного кредитования и лизинга, а также потребность водителей в обновлении машин.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Эксперты отметили снижение средних цен автомобилей с пробегом
Вчера, 15:00
 
АвтостатАвтоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала