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Импорт новых автомобилей в Россию в июне упал на 63 процента

Импорт новых автомобилей в Россию в июне упал на 63 процента - 04.07.2025, ПРАЙМ

Импорт новых автомобилей в Россию в июне упал на 63 процента

Импорт новых автомобилей на территорию России в июне 2025 года снизился на 63% в годовом выражении и составил 25,8 тысячи машин, сообщило аналитическое... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:41+0300

2025-07-04T11:41+0300

2025-07-04T11:41+0300

общество

китай

киргизия

корея

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Импорт новых автомобилей на территорию России в июне 2025 года снизился на 63% в годовом выражении и составил 25,8 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Динамика импорта автомобилей... июнь 2025; новые автомобили 25,8 тысячи штук; -63% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в презентации агентства. Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок остается китайский Changan, а среди моделей - Changan UNI-S. При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 20% по сравнению с июнем 2024 года и составил 39,6 тысячи единиц. Самой популярной маркой, как и в мае, стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed. Список стран по доле в импорте новых машин возглавляет Китай (73,9%). На втором месте Киргизия (9,8%), а на третьем - Корея (4,9%). В первую пятерку стран-импортеров вошли также Белоруссия (3,9%) и Казахстан (3,5%). Крупнейшим импортером автомобилей с пробегом стала Япония (48,1%), а второе и третье места заняли Южная Корея (22,7%) и Китай (14,2%), отмечается в презентации.

https://1prime.ru/20250703/avto-859131268.html

китай

киргизия

корея

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общество , китай, киргизия, корея, toyota, toyota camry