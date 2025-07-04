https://1prime.ru/20250704/benzin-859185411.html

Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю

Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 04.07.2025, ПРАЙМ

Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T15:39+0300

2025-07-04T15:39+0300

2025-07-04T15:39+0300

общество

александр новак

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52b33dbe765165c273173ac97fc5998c.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,83% - до 65 089 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,13% - до 71 042 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,14% - до 56 099 рублей. Мазут вырос в цене на 2,95%, до 22 368 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,1%, до 70 529 рублей. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 3,13%, до 15 036 рублей. В России сформирован профицитный баланс топлива для обеспечения экономики страны, включая аграрный сектор, сообщило во вторник Минэнерго РФ. Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, говорил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250702/benzin-859105238.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , александр новак, еаэс