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Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю - 04.07.2025, ПРАЙМ
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T15:39+0300
2025-07-04T15:39+0300
общество
александр новак
еаэс
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов. При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,83% - до 65 089 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,13% - до 71 042 рублей за тонну. Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,14% - до 56 099 рублей. Мазут вырос в цене на 2,95%, до 22 368 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,1%, до 70 529 рублей. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 3,13%, до 15 036 рублей. В России сформирован профицитный баланс топлива для обеспечения экономики страны, включая аграрный сектор, сообщило во вторник Минэнерго РФ. Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, говорил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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общество , александр новак, еаэс
Общество , Александр Новак, ЕАЭС
15:39 04.07.2025
 
Бензин на Петербургской бирже подорожал за неделю

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%

© fotolia.com / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© fotolia.com / Sandor Jackal
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 1,94%, а цена на марку Аи-95 подскочила на 4,84%, следует из материалов торгов.
При этом только за пятницу цена на бензин Аи-92 снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,83% - до 65 089 рублей за тонну. Марка Аи-95 подешевела на 0,13% - до 71 042 рублей за тонну.
Тонна летнего дизельного топлива по итогам торговой сессии подорожала на 0,14% - до 56 099 рублей.
Мазут вырос в цене на 2,95%, до 22 368 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,1%, до 70 529 рублей. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 3,13%, до 15 036 рублей.
В России сформирован профицитный баланс топлива для обеспечения экономики страны, включая аграрный сектор, сообщило во вторник Минэнерго РФ.
Предложение о полном запрете экспорта бензина из России, которое бы распространялось и на нефтяные компании, пока не поступало в правительство, говорил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. При этом кабмин думает о продлении эмбарго для трейдеров до октября.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Автозаправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Цена бензина Аи-95 на бирже поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну
2 июля, 15:18
 
ОбществоАлександр НовакЕАЭС
 
 
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