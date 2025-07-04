https://1prime.ru/20250704/birzha-859178828.html

"СПБ биржа" вслед за Мосбиржей приостановила торги акциями "ЮГК"

"СПБ биржа" вслед за Мосбиржей приостановила торги акциями "ЮГК" - 04.07.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" вслед за Мосбиржей приостановила торги акциями "ЮГК"

"СПБ биржа" с 12.39 мск прекратила прием заявок на сделки с ценными бумагами ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), сообщила торговая площадка. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T13:30+0300

2025-07-04T13:30+0300

2025-07-04T13:30+0300

экономика

акции

рынок

торги

спб биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/78/841347886_0:309:6001:3684_1920x0_80_0_0_c3f0aa10acb1c1bb257b4f28358778ee.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 12.39 мск прекратила прием заявок на сделки с ценными бумагами ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), сообщила торговая площадка. Ранее на текущей неделе стало известно об иске Генпрокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства все принадлежащие Константину Струкову акции ЮГК и еще 10 компаний, имеющих отношение к бизнесмену. Суд уже принял обеспечительные меры по иску, их суть пока не раскрывалась. В пятницу торги акциями ЮГК по предписанию ЦБ приостановила Московская биржа. Акции компании со среды, когда появились первые сообщения об обысках в офисах компании в Челябинской области, обвалились на 28% и к моменту приостановки торгов на Мосбирже стоили 0,48 рубля за бумагу. "СПБ Биржа" уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении обыкновенных акций ПАО "Южуралзолото группа компаний" (далее - ценные бумаги): ...с 12:39 по московскому времени 04 июля 2025 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов", - говорится в сообщении "СПБ Биржи". Как заявил накануне первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, помимо мажоритарного акционера, у компании есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные инвесторы, и их права в рамках разбирательства не должны быть ущемлены, ЦБ будет внимательно следить за ситуацией. Чистюхин добавил, что у ЮГК также есть выпуски облигации, и нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним тоже выполнялись. ЮГК ранее в пятницу сообщила, что поддерживает тесный контакт с ЦБ РФ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры. По данным компании, у нее более 220 тысяч частных инвесторов.

https://1prime.ru/20250704/mosbirzha-859173220.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, спб биржа