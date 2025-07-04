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Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку

Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку - 04.07.2025, ПРАЙМ

Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку

Боевики ВСУ атаковали Петровский район города Донецка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает корреспондент РИА Новости с места... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:24+0300

2025-07-04T14:24+0300

2025-07-04T14:24+0300

происшествия

общество

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киев

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ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ атаковали Петровский район города Донецка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибло четыре человека - двое мужчин и две женщины. Снаряд попал в дорогу и проезжающую гражданскую машину рядом. На месте происшествия также находились осколки, характерные американскому РСЗО HIMARS. Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале оповестил об обстреле Петровского района города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

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общество , донецк, киев, всу