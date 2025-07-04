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Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку
Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку - 04.07.2025, ПРАЙМ
Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку
Боевики ВСУ атаковали Петровский район города Донецка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает корреспондент РИА Новости с места... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:24+0300
2025-07-04T14:24+0300
происшествия
общество
донецк
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ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ атаковали Петровский район города Донецка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибло четыре человека - двое мужчин и две женщины. Снаряд попал в дорогу и проезжающую гражданскую машину рядом. На месте происшествия также находились осколки, характерные американскому РСЗО HIMARS. Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале оповестил об обстреле Петровского района города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://1prime.ru/20250701/vsu-859074095.html
донецк
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общество , донецк, киев, всу
Происшествия, Общество , Донецк, Киев, ВСУ
14:24 04.07.2025
 
Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ по Донецку

При обстреле Петровского района Донецка погибли четыре человека

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСитуация в Донецкой Народной Республике
Ситуация в Донецкой Народной Республике - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 4 июл - ПРАЙМ. Боевики ВСУ атаковали Петровский район города Донецка, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибло четыре человека - двое мужчин и две женщины. Снаряд попал в дорогу и проезжающую гражданскую машину рядом. На месте происшествия также находились осколки, характерные американскому РСЗО HIMARS.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале оповестил об обстреле Петровского района города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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