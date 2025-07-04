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ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль"

ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" - 04.07.2025, ПРАЙМ

ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T10:38+0300

2025-07-04T10:38+0300

2025-07-04T10:38+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему производителю соли "Руссоль" из-за уклонения от заключения договоров на поставку товара, сообщили в ведомстве. "ФАС России выдала предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли", - говорится в сообщении. Служба установила, что в 2024 году организация занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Так, "Руссоль" отказалась поставить товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие. "Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции", - добавили в антимонопольном ведомстве. В ФАС указали, что компания должна разработать торговую политику. Документ должен содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару. Кроме того, в торговой политике должны быть закреплены принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен. Реализация требований будет способствовать снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке пищевой соли, в том числе в части установления монопольно высоких цен, заверили в ФАС.

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