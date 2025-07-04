https://1prime.ru/20250704/fish-859193027.html

Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР

Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР

Россельхознадзор получил официальный допуск на экспорт рыбной продукции из России в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщило ведомство. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T20:44+0300

2025-07-04T20:44+0300

2025-07-04T20:56+0300

экономика

юар

россельхознадзор

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/79325/71/793257166_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_5fc5d1eb7bd56b207d14ef3284c9c2a4.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил официальный допуск на экспорт рыбной продукции из России в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщило ведомство. "По итогам проведенных 2 июля 2025 года в формате видеосвязи переговоров представителей Россельхознадзора c генеральным директором Национального регулятора обязательных спецификаций (NRCS) Южно-Африканской Республики Мейзи Кац получен официальный допуск на поставки российских рыбных товаров в ЮАР", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, в рамках переговоров обсуждались вопросы взаимного доступа рыбы и морепродуктов на рынки двух стран. Представители Россельхознадзора разъяснили требования к документам для осуществления ввоза рыбопродукции на территорию государств-членов ЕАЭС. Подчеркивается, что иностранные коллеги отметили заинтересованность в расширении списка аттестованных рыбных предприятий ЮАР, желающих экспортировать морепродукты на российский рынок. "Стороны выразили уверенность, что открытый и конструктивный диалог способствует оперативному и качественному решению вопросов взаимодействия Россельхознадзора и NRCS, а также активному развитию сотрудничества в области обеспечения безопасности рыбной продукции при взаимных поставках", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250704/rossija-859163794.html

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юар, россельхознадзор, еаэс