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Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР
Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР
Россельхознадзор получил официальный допуск на экспорт рыбной продукции из России в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщило ведомство. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T20:44+0300
2025-07-04T20:56+0300
экономика
юар
россельхознадзор
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил официальный допуск на экспорт рыбной продукции из России в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщило ведомство. "По итогам проведенных 2 июля 2025 года в формате видеосвязи переговоров представителей Россельхознадзора c генеральным директором Национального регулятора обязательных спецификаций (NRCS) Южно-Африканской Республики Мейзи Кац получен официальный допуск на поставки российских рыбных товаров в ЮАР", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, в рамках переговоров обсуждались вопросы взаимного доступа рыбы и морепродуктов на рынки двух стран. Представители Россельхознадзора разъяснили требования к документам для осуществления ввоза рыбопродукции на территорию государств-членов ЕАЭС. Подчеркивается, что иностранные коллеги отметили заинтересованность в расширении списка аттестованных рыбных предприятий ЮАР, желающих экспортировать морепродукты на российский рынок. "Стороны выразили уверенность, что открытый и конструктивный диалог способствует оперативному и качественному решению вопросов взаимодействия Россельхознадзора и NRCS, а также активному развитию сотрудничества в области обеспечения безопасности рыбной продукции при взаимных поставках", - добавляется в сообщении.
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юар, россельхознадзор, еаэс
Экономика, ЮАР, Россельхознадзор, ЕАЭС
20:44 04.07.2025 (обновлено: 20:56 04.07.2025)
 
Россия получила допуск на экспорт рыбы в ЮАР

Россельхознадзор получил допуск на экспорт рыбной продукции из России в ЮАР

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк*рыбоводное хозяйство
*рыбоводное хозяйство - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россельхознадзор получил официальный допуск на экспорт рыбной продукции из России в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщило ведомство.
"По итогам проведенных 2 июля 2025 года в формате видеосвязи переговоров представителей Россельхознадзора c генеральным директором Национального регулятора обязательных спецификаций (NRCS) Южно-Африканской Республики Мейзи Кац получен официальный допуск на поставки российских рыбных товаров в ЮАР", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в рамках переговоров обсуждались вопросы взаимного доступа рыбы и морепродуктов на рынки двух стран. Представители Россельхознадзора разъяснили требования к документам для осуществления ввоза рыбопродукции на территорию государств-членов ЕАЭС.
Подчеркивается, что иностранные коллеги отметили заинтересованность в расширении списка аттестованных рыбных предприятий ЮАР, желающих экспортировать морепродукты на российский рынок.
"Стороны выразили уверенность, что открытый и конструктивный диалог способствует оперативному и качественному решению вопросов взаимодействия Россельхознадзора и NRCS, а также активному развитию сотрудничества в области обеспечения безопасности рыбной продукции при взаимных поставках", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаЮАРРоссельхознадзорЕАЭС
 
 
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