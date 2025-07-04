https://1prime.ru/20250704/kolumbija-859161865.html

В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими

В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими - 04.07.2025, ПРАЙМ

В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими

Отношения между Колумбией и США остаются стратегическими и сохранят прочность, несмотря на разногласия, заявил МИД южноамериканской страны. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T02:12+0300

2025-07-04T02:12+0300

2025-07-04T02:12+0300

общество

колумбия

сша

вашингтон

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859161865.jpg?1751584346

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отношения между Колумбией и США остаются стратегическими и сохранят прочность, несмотря на разногласия, заявил МИД южноамериканской страны. Ранее госдепартамент заявил об отзыве временного поверенного в делах в Колумбии для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" высказываний со стороны властей в Боготе. В ответ колумбийский президент Густаво Петро отозвал для консультаций посла в США. "Колумбия и США были и остаются союзниками. Наши добрые отношения выходят за рамки текущей конъюнктуры. Мы ведем диалог, основанный на уважении суверенитета", - заявил замглавы МИД Колумбии Харамильо Хассир, его заявление опубликовано в социальной сети Х. Глава внешнеполитического ведомства Колумбии Лаура Сарабия в четверг подала в отставку. Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. В январе Богота резко раскритиковала Вашингтон за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту стран, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.

колумбия

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , колумбия, сша, вашингтон, дональд трамп, мид