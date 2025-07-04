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В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими
В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими
Отношения между Колумбией и США остаются стратегическими и сохранят прочность, несмотря на разногласия, заявил МИД южноамериканской страны. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:12+0300
2025-07-04T02:12+0300
общество
колумбия
сша
вашингтон
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отношения между Колумбией и США остаются стратегическими и сохранят прочность, несмотря на разногласия, заявил МИД южноамериканской страны. Ранее госдепартамент заявил об отзыве временного поверенного в делах в Колумбии для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" высказываний со стороны властей в Боготе. В ответ колумбийский президент Густаво Петро отозвал для консультаций посла в США. "Колумбия и США были и остаются союзниками. Наши добрые отношения выходят за рамки текущей конъюнктуры. Мы ведем диалог, основанный на уважении суверенитета", - заявил замглавы МИД Колумбии Харамильо Хассир, его заявление опубликовано в социальной сети Х. Глава внешнеполитического ведомства Колумбии Лаура Сарабия в четверг подала в отставку. Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. В январе Богота резко раскритиковала Вашингтон за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту стран, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
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общество , колумбия, сша, вашингтон, дональд трамп, мид
Общество , КОЛУМБИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД
02:12 04.07.2025
 
В Колумбии заявили, что отношения с США остаются стратегическими

МИД Колумбии: отношения с США остаются стратегическими, несмотря на разногласия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Отношения между Колумбией и США остаются стратегическими и сохранят прочность, несмотря на разногласия, заявил МИД южноамериканской страны.
Ранее госдепартамент заявил об отзыве временного поверенного в делах в Колумбии для срочных консультаций из-за якобы "неприемлемых" высказываний со стороны властей в Боготе. В ответ колумбийский президент Густаво Петро отозвал для консультаций посла в США.
"Колумбия и США были и остаются союзниками. Наши добрые отношения выходят за рамки текущей конъюнктуры. Мы ведем диалог, основанный на уважении суверенитета", - заявил замглавы МИД Колумбии Харамильо Хассир, его заявление опубликовано в социальной сети Х.
Глава внешнеполитического ведомства Колумбии Лаура Сарабия в четверг подала в отставку.
Отношения между США и Колумбией охладились после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. В январе Богота резко раскритиковала Вашингтон за недостойное отношение к мигрантам, которых депортировали закованными в наручники. Президент Колумбии Густаво Петро тогда даже запретил американским самолетам, перевозившим мигрантов, садиться на колумбийской территории. Это решение привело к конфликту стран, который вылился в угрозу санкций с обеих сторон, запрет на въезд в Штаты колумбийских чиновников и усиленные проверки всех колумбийцев на границе. Конфликт был урегулирован за несколько часов. Петро выделил для мигрантов свой президентский борт.
 
ОбществоКОЛУМБИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМИД
 
 
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