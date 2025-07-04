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В Колумбии подорвали нефтепровод Bicentenario - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В Колумбии подорвали нефтепровод Bicentenario
В Колумбии подорвали нефтепровод Bicentenario - 04.07.2025, ПРАЙМ
В Колумбии подорвали нефтепровод Bicentenario
Неизвестные подорвали нефтепровод Bicentenario в Колумбии, перекачка нефти по нему остановлена, сообщила пресс-служба Cenit - дочерней компании нефтегазовой... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:02+0300
2025-07-04T07:02+0300
общество
колумбия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Неизвестные подорвали нефтепровод Bicentenario в Колумбии, перекачка нефти по нему остановлена, сообщила пресс-служба Cenit - дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol. Диверсия, которая не привела к жертвам или ранениям, произошла в сельской местности муниципалитета Таме, в департаменте Араука на северо-востоке страны. В 2025 году нефтепровод уже стал целью шести нападений. "Национальная армия обеспечивает безопасность района, чтобы гарантировать доступ технического персонала для устранения ситуации", — говорится в заявлении Cenit, которое цитирует агентство Рейтер. В регионе присутствует Национальная армия освобождения (ELN), крупнейшая действующая повстанческая группировка в Колумбии, которая атакует нефтепроводы в рамках многолетнего конфликта с властями. Нефтепровод Bicentenario длиной 230 километров обладает пропускной способностью до 150 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.
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общество , колумбия
Общество , КОЛУМБИЯ
07:02 04.07.2025
 
В Колумбии подорвали нефтепровод Bicentenario

Неизвестные подорвали нефтепровод Bicentenario в Колумбии

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Неизвестные подорвали нефтепровод Bicentenario в Колумбии, перекачка нефти по нему остановлена, сообщила пресс-служба Cenit - дочерней компании нефтегазовой Ecopetrol.
Диверсия, которая не привела к жертвам или ранениям, произошла в сельской местности муниципалитета Таме, в департаменте Араука на северо-востоке страны. В 2025 году нефтепровод уже стал целью шести нападений.
"Национальная армия обеспечивает безопасность района, чтобы гарантировать доступ технического персонала для устранения ситуации", — говорится в заявлении Cenit, которое цитирует агентство Рейтер.
В регионе присутствует Национальная армия освобождения (ELN), крупнейшая действующая повстанческая группировка в Колумбии, которая атакует нефтепроводы в рамках многолетнего конфликта с властями.
Нефтепровод Bicentenario длиной 230 километров обладает пропускной способностью до 150 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.
 
ОбществоКОЛУМБИЯ
 
 
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