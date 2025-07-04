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Минпромторг выделит дополнительные средства для ФРП Карелии

Минпромторг выделит дополнительные средства для ФРП Карелии - 04.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг выделит дополнительные средства для ФРП Карелии

Минпромторг РФ в текущем году выделит дополнительно 250 миллионов рублей в Фонд развития промышленности Республики Карелия, сообщил журналистам глава... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T16:14+0300

2025-07-04T16:14+0300

2025-07-04T16:14+0300

минпромторг

россия

фонд развития промышленности

карелия

антон алиханов

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ в текущем году выделит дополнительно 250 миллионов рублей в Фонд развития промышленности Республики Карелия, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов. "С Артуром Олеговичем (Парфенчиковым, главой Карелии - ред.) обсудили, есть обращение относительно докапитализации Фонда развития промышленности регионального. Мы приняли решение помочь республике в этом году - 250 миллионов рублей выделим в этом году на докап вашего регионального фонда", - рассказал Алиханов в ходе рабочего визита в республику. Министр отметил, что в регионе есть ряд активно развивающихся и "очень интересных" предприятий, которые хотели бы масштабировать производство. "Уверен, что эти средства тоже будут хорошим подспорьем для республики в плане поддержки ваших малых и средних компаний", - добавил Алиханов.

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минпромторг, россия, фонд развития промышленности, карелия, антон алиханов