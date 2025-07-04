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Нефть дешевеет в пятницу в ожидании решений ОПЕК+

Нефть дешевеет в пятницу в ожидании решений ОПЕК+ - 04.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в пятницу в ожидании решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:52+0300

2025-07-04T07:52+0300

2025-07-04T07:52+0300

энергетика

рынок

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опек

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,32%, до 68,58 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 66,88 доллара. Все меньше времени остается до проведения встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Агентство также сообщило, что страны рассматривают перенос встречи на субботу с воскресенья. "Хотя любой сюрприз от ОПЕК+ может временно всколыхнуть цены, более широкий фон… может ограничить спрос. Ослабление спроса и рост предложения создают "медвежий" сценарий", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чанану (Charu Chanana).

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рынок, нефть, опек