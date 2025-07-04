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Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+

Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+ - 04.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают снижение в пределах 1%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:52+0300

2025-07-04T14:52+0300

2025-07-04T14:52+0300

энергетика

рынок

нефть

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают снижение в пределах 1%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,81%, до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,81%, до 66,46 доллара. Рынки ожидают решения ОПЕК+ до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют обсудить объем добычи нефти на август. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные. "Мы можем наблюдать низкую ликвидность и более сильные колебания цен, чем обычно, особенно учитывая, что рынок остается нервным перед встречей ОПЕК+", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Торги в США в пятницу будут закрыты в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.

https://1prime.ru/20250704/opek-859179794.html

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рынок, нефть