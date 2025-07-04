Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+ - 04.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250704/neft-859183059.html
Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+
Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+ - 04.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+
Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают снижение в пределах 1%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:52+0300
2025-07-04T14:52+0300
энергетика
рынок
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают снижение в пределах 1%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,81%, до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,81%, до 66,46 доллара. Рынки ожидают решения ОПЕК+ до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют обсудить объем добычи нефти на август. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные. "Мы можем наблюдать низкую ликвидность и более сильные колебания цен, чем обычно, особенно учитывая, что рынок остается нервным перед встречей ОПЕК+", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Торги в США в пятницу будут закрыты в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
https://1prime.ru/20250704/opek-859179794.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть
Энергетика, Рынок, Нефть
14:52 04.07.2025
 
Нефть дешевеет в пятницу в ожидании новостей по добыче ОПЕК+

Цены на нефть снижаются в пятницу в пределах 1% в ожидании решения ОПЕК+ по добыче

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают снижение в пределах 1%, рынки продолжают ожидать решения ОПЕК+ по добыче, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.41 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,81%, до 68,24 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - также на 0,81%, до 66,46 доллара.
Рынки ожидают решения ОПЕК+ до добыче позднее на неделе. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют обсудить объем добычи нефти на август.
Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что страны-добровольцы рассматривают перенос запланированной на 6 июля встречи на субботу, 5 июля, из-за проблем с расписанием. Также указывалось, что ОПЕК+ приступила к обсуждению очередного повышения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе перед видеоконференцией в эти выходные.
"Мы можем наблюдать низкую ликвидность и более сильные колебания цен, чем обычно, особенно учитывая, что рынок остается нервным перед встречей ОПЕК+", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Торги в США в пятницу будут закрыты в связи с выходным днем, ожидается сниженный объем торгов.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
ОПЕК представит обзор по мировому рынку нефти за 2025 год
13:59
 
ЭнергетикаРынокНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала