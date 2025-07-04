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Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:08+0300
2025-07-04T14:08+0300
2025-07-04T14:08+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. "Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, РФ
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
Источник: Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе.
"Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.
В Россию вернули еще одну группу военных из украинского плена