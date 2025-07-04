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Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными - 04.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными
Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:08+0300
2025-07-04T14:08+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. "Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.
https://1prime.ru/20250704/minoborony-859178398.html
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общество , украина, рф
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, РФ
14:08 04.07.2025
 
Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными

Источник: Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе.
"Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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13:12
 
Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАРФ
 
 
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