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Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными

Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными - 04.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина провели очередной этап санитарных обменов ранеными

Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:08+0300

2025-07-04T14:08+0300

2025-07-04T14:08+0300

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия и Украина в пятницу провели очередной этап санитарных обменов ранеными, сообщил РИА Новости источник, близкий к российской переговорной группе. "Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными", - сообщил источник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в пятницу еще одна группа российских военнослужащих вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями.

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общество , украина, рф