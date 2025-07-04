https://1prime.ru/20250704/patriot-859182038.html
ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины
ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины - 04.07.2025, ПРАЙМ
ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины
Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T14:26+0300
2025-07-04T14:26+0300
2025-07-04T14:26+0300
вооружения
общество
украина
германия
сша
bild
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус "Есть разные способы восполнить эти пробелы с Patriot. Вы назвали один из них", - заявил Корнелиус на брифинге кабмина в пятницу в ответ на вопрос, планирует ли правительство Германии приобрести у США системы Patriot для дальнейшей передачи Украине. Он подтвердил, что Германия "ведет интенсивные переговоры" и озабочена снабжением Украины системами ПРО на фоне приостановки поставок вооружений со стороны США. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений.
https://1prime.ru/20250704/duda-859181483.html
украина
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, германия, сша, bild, politico
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, США, Bild, Politico
ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины
ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для передачи Украине
БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус
"Есть разные способы восполнить эти пробелы с Patriot. Вы назвали один из них", - заявил Корнелиус на брифинге кабмина в пятницу в ответ на вопрос, планирует ли правительство Германии приобрести у США системы Patriot для дальнейшей передачи Украине.
Он подтвердил, что Германия "ведет интенсивные переговоры" и озабочена снабжением Украины системами ПРО на фоне приостановки поставок вооружений со стороны США.
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений.
Запад хочет выжать из Польши как можно больше помощи Украине, заявил Дуда