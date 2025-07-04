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ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины

ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины - 04.07.2025, ПРАЙМ

ФРГ ведет переговоры с США о закупке систем ПРО Patriot для Украины

Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:26+0300

2025-07-04T14:26+0300

2025-07-04T14:26+0300

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общество

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БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине, подтвердил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус "Есть разные способы восполнить эти пробелы с Patriot. Вы назвали один из них", - заявил Корнелиус на брифинге кабмина в пятницу в ответ на вопрос, планирует ли правительство Германии приобрести у США системы Patriot для дальнейшей передачи Украине. Он подтвердил, что Германия "ведет интенсивные переговоры" и озабочена снабжением Украины системами ПРО на фоне приостановки поставок вооружений со стороны США. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете прекращения американцами поставок вооружений.

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германия

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общество , украина, германия, сша, bild, politico