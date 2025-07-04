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Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП - 04.07.2025, ПРАЙМ
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП
Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:46+0300
2025-07-04T09:46+0300
челябинск
челябинская область
фссп
югк
газпромбанк
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая компания ЮГК", после иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его компаний, сообщается на сайте ФССП. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову. Советский районный суд Челябинска 2 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии мер по обеспечению иска. "Должник… - Струков Константин Иванович… Исполнительный лист от 2 июля 2025 года… Советский районный суд Челябинска. Предмет исполнения… – наложение ареста", - указывается в базе данных исполнительных производств ФССП. Райсуд сообщал, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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челябинск, челябинская область, фссп, югк, газпромбанк
Челябинск, Челябинская область, ФССП, ЮГК, Газпромбанк
09:46 04.07.2025
 
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП

ФССП открыла исполнительное производство на должника Струкова после иска ГП

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк% Судебные приставы
% Судебные приставы - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая компания ЮГК", после иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его компаний, сообщается на сайте ФССП.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову. Советский районный суд Челябинска 2 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии мер по обеспечению иска.
"Должник… - Струков Константин Иванович… Исполнительный лист от 2 июля 2025 года… Советский районный суд Челябинска. Предмет исполнения… – наложение ареста", - указывается в базе данных исполнительных производств ФССП.
Райсуд сообщал, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ
Вчера, 11:57
 
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