https://1prime.ru/20250704/pristavy-859169191.html
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП - 04.07.2025, ПРАЙМ
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП
Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T09:46+0300
2025-07-04T09:46+0300
2025-07-04T09:46+0300
челябинск
челябинская область
фссп
югк
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/82671/55/826715504_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_18404e8104e6f34f925bf0b510f09c60.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая компания ЮГК", после иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его компаний, сообщается на сайте ФССП. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову. Советский районный суд Челябинска 2 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии мер по обеспечению иска. "Должник… - Струков Константин Иванович… Исполнительный лист от 2 июля 2025 года… Советский районный суд Челябинска. Предмет исполнения… – наложение ареста", - указывается в базе данных исполнительных производств ФССП. Райсуд сообщал, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/20250703/chistyukhin-859135317.html
челябинск
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82671/55/826715504_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_dd39f327c7f7350f2ba155f37c32fc2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, фссп, югк, газпромбанк
Челябинск, Челябинская область, ФССП, ЮГК, Газпромбанк
Приставы открыли исполнительное производство на Струкова после иска ГП
ФССП открыла исполнительное производство на должника Струкова после иска ГП
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – ПРАЙМ. Главное межрегиональное управление ФССП России открыло исполнительное производство на должника Константина Струкова, которому принадлежит ООО "Управляющая компания ЮГК", после иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства его компаний, сообщается на сайте ФССП.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах региона, Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову. Советский районный суд Челябинска 2 июля удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о принятии мер по обеспечению иска.
"Должник… - Струков Константин Иванович… Исполнительный лист от 2 июля 2025 года… Советский районный суд Челябинска. Предмет исполнения… – наложение ареста", - указывается в базе данных исполнительных производств ФССП.
Райсуд сообщал, что иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний поступил 2 июля, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ