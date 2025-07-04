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В России поставят первое органическое вино из ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ
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В России поставят первое органическое вино из ЮАР
В России поставят первое органическое вино из ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ
В России поставят первое органическое вино из ЮАР
Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T06:16+0300
2025-07-04T06:16+0300
общество
юар
рф
минсельхоз
роскачество
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет поставляться в РФ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В России впервые начнутся поставки органического вина из ЮАР. Компания (Pty) Ltd The Spice Route Wine Company из города Паарл Южно-Африканской Республики по заказу SimpleWine первая сертифицировала вино из ЮАР на соответствие требованиям производства органической продукции", - отметили в организации. Там также уточнили, что для подтверждения статуса органического вина необходимо, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали требованиям ГОСТа. Это гарантирует, что товар произведен без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Более того, органический сертификат подтверждает соблюдение изготовителем природоохранных норм и методов, позволяющих сохранить биоразнообразие почвы и экосистему в целом. "Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца", - добавили в Роскачестве.
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общество , юар, рф, минсельхоз, роскачество
Общество , ЮАР, РФ, Минсельхоз, Роскачество
06:16 04.07.2025
 
В России поставят первое органическое вино из ЮАР

Роскачество: первое органическое вино из ЮАР прошло сертификацию и поступит в Россию

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет поставляться в РФ, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В России впервые начнутся поставки органического вина из ЮАР. Компания (Pty) Ltd The Spice Route Wine Company из города Паарл Южно-Африканской Республики по заказу SimpleWine первая сертифицировала вино из ЮАР на соответствие требованиям производства органической продукции", - отметили в организации.
Там также уточнили, что для подтверждения статуса органического вина необходимо, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали требованиям ГОСТа. Это гарантирует, что товар произведен без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Более того, органический сертификат подтверждает соблюдение изготовителем природоохранных норм и методов, позволяющих сохранить биоразнообразие почвы и экосистему в целом.
"Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца", - добавили в Роскачестве.
 
ОбществоЮАРРФМинсельхозРоскачество
 
 
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