https://1prime.ru/20250704/rossija-859163794.html

В России поставят первое органическое вино из ЮАР

В России поставят первое органическое вино из ЮАР - 04.07.2025, ПРАЙМ

В России поставят первое органическое вино из ЮАР

Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

2025-07-04T06:16+0300

общество

юар

рф

минсельхоз

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859163794.jpg?1751599017

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Первое органическое вино из Южно-Африканской Республики (ЮАР) прошло сертификацию на соответствие требованиям производства органической продукции и вскоре будет поставляться в РФ, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В России впервые начнутся поставки органического вина из ЮАР. Компания (Pty) Ltd The Spice Route Wine Company из города Паарл Южно-Африканской Республики по заказу SimpleWine первая сертифицировала вино из ЮАР на соответствие требованиям производства органической продукции", - отметили в организации. Там также уточнили, что для подтверждения статуса органического вина необходимо, чтобы все этапы выращивания и фасовки продукции соответствовали требованиям ГОСТа. Это гарантирует, что товар произведен без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО. Более того, органический сертификат подтверждает соблюдение изготовителем природоохранных норм и методов, позволяющих сохранить биоразнообразие почвы и экосистему в целом. "Все производители сертифицированной органической продукции попадают в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России, а также получают право маркировать свою продукцию знаком "Органик" государственного образца", - добавили в Роскачестве.

юар

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , юар, рф, минсельхоз, роскачество