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Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
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Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России
Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
общество
гондурас
колумбия
бразилия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо. В беседе с агентством он отметил, что во время визита в Россию попытался найти в продаже кофе из своей страны, но не смог. "Кофе Гондураса очень качественный и однозначно мог бы быть конкурентоспособным. Нужно многое проанализировать, всё-таки Гондурас - сравнительно небольшой производитель на фоне Колумбии или Бразилии, но думаю, что есть хорошее место для нашего продукта, который смог бы соперничать с колумбийским или бразильским", - сказал министр.
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общество , гондурас, колумбия, бразилия
Общество , ГОНДУРАС, КОЛУМБИЯ, БРАЗИЛИЯ
07:17 04.07.2025
 
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России

Министр Сальгадо: кофе из Гондураса мог бы стать конкурентоспособным в России

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо.
В беседе с агентством он отметил, что во время визита в Россию попытался найти в продаже кофе из своей страны, но не смог.
"Кофе Гондураса очень качественный и однозначно мог бы быть конкурентоспособным. Нужно многое проанализировать, всё-таки Гондурас - сравнительно небольшой производитель на фоне Колумбии или Бразилии, но думаю, что есть хорошее место для нашего продукта, который смог бы соперничать с колумбийским или бразильским", - сказал министр.
 
ОбществоГОНДУРАСКОЛУМБИЯБРАЗИЛИЯ
 
 
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