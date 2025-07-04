https://1prime.ru/20250704/rossija-859164394.html
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России - 04.07.2025, ПРАЙМ
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России
Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
2025-07-04T07:17+0300
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гондурас
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо.
В беседе с агентством он отметил, что во время визита в Россию попытался найти в продаже кофе из своей страны, но не смог.
"Кофе Гондураса очень качественный и однозначно мог бы быть конкурентоспособным. Нужно многое проанализировать, всё-таки Гондурас - сравнительно небольшой производитель на фоне Колумбии или Бразилии, но думаю, что есть хорошее место для нашего продукта, который смог бы соперничать с колумбийским или бразильским", - сказал министр.
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общество , гондурас, колумбия, бразилия
Общество , ГОНДУРАС, КОЛУМБИЯ, БРАЗИЛИЯ
Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России
Министр Сальгадо: кофе из Гондураса мог бы стать конкурентоспособным в России
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо.
В беседе с агентством он отметил, что во время визита в Россию попытался найти в продаже кофе из своей страны, но не смог.
"Кофе Гондураса очень качественный и однозначно мог бы быть конкурентоспособным. Нужно многое проанализировать, всё-таки Гондурас - сравнительно небольшой производитель на фоне Колумбии или Бразилии, но думаю, что есть хорошее место для нашего продукта, который смог бы соперничать с колумбийским или бразильским", - сказал министр.