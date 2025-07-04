https://1prime.ru/20250704/rossija-859164394.html

Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России

Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России - 04.07.2025, ПРАЙМ

Гондурасский кофе мог бы стать конкурентоспособным в России

Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T07:17+0300

2025-07-04T07:17+0300

2025-07-04T07:17+0300

общество

гондурас

колумбия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Гондурасский кофе был бы конкурентоспособен в России и смог бы занять место на рынке страны, выразил мнение в разговоре с РИА Новости министр стратегического планирования Гондураса Рикардо Сальгадо. В беседе с агентством он отметил, что во время визита в Россию попытался найти в продаже кофе из своей страны, но не смог. "Кофе Гондураса очень качественный и однозначно мог бы быть конкурентоспособным. Нужно многое проанализировать, всё-таки Гондурас - сравнительно небольшой производитель на фоне Колумбии или Бразилии, но думаю, что есть хорошее место для нашего продукта, который смог бы соперничать с колумбийским или бразильским", - сказал министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , гондурас, колумбия, бразилия