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НСПК обсудит с рынком шаги по развитию в универсального QR-кода

НСПК обсудит с рынком шаги по развитию в универсального QR-кода - 04.07.2025, ПРАЙМ

НСПК обсудит с рынком шаги по развитию в универсального QR-кода

Национальная система платежных карт (НСПК) продолжает взаимодействовать с рынком по направлению развития в РФ универсального QR-кода, обсуждаются дальнейшие... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T11:25+0300

2025-07-04T11:25+0300

2025-07-04T11:25+0300

экономика

общество

эльвира набиуллина

нспк

т-банк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) продолжает взаимодействовать с рынком по направлению развития в РФ универсального QR-кода, обсуждаются дальнейшие шаги, заявил председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин на полях Финансового конгресса Банка России. "Мы взаимодействуем с рынком и по направлению универсального QR, обсуждаем с ними дальнейшие шаги. Одним из результатов такой кооперации стало появление персональных платежных страниц - банки и ТСП (торгово-сервисные предприятия - ред.) могут кастомизировать их под свой фирменный дизайн. Хочется, чтобы универсальный QR был востребован с точки зрения клиентоориентированных подходов", - сообщает пресс-служба по словам Дубынина. Глава НСПК также прокомментировал необходимость дальнейшего развития платформы биометрических сервисов. "Биоэквайринг - это сложный проект, в нем принимают участие разные игроки и инфраструктуры. Мы продолжаем подключение банков, параллельно прорабатываем схему оказания комплементарных сервисов. Например, это услуга подтверждения возраста", - сказал он. Также Дубынин, отвечая на вопрос о потенциальных точках роста компании и ее проектов, отметил возможность создания централизованного решения с использованием карт "Мир" для работы с федеральными, региональными и муниципальными мерами поддержки, где в зависимости от географических и экономических условий субъекта такие карты могут выступать в качестве ски-пасса, проездного билета в общественном транспорте, медицинского полиса, а также выполнять другие функции. Более того, для дальнейшего роста рассматривается решение, которое позволит гражданину бесшовно получать положенные ему меры поддержки при путешествиях или смене места жительства. Глава НСПК отметил, что реализация такого единого решения зависит от готовности, в первую очередь, региональной инфраструктуры, наличия проектов "Карта жителя "на базе "Мир". "Однако, чтобы это новое решение могло выйти на федеральный уровень, нам нужно содействие со стороны государства и рынка. Мы обсуждаем необходимость поддержки со стороны Минцифры", - заключил Дубынин. В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции. В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Он расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет НСПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эльвира набиуллина, нспк, т-банк