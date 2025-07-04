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Соглашение США и Словакии о новом блоке АЭС достигло финальной стадии
Соглашение США и Словакии о новом блоке АЭС достигло финальной стадии - 04.07.2025, ПРАЙМ
Соглашение США и Словакии о новом блоке АЭС достигло финальной стадии
Работа над соглашением с США, на основании которого американская компания Westinghouse должна построить в Словакии новый блок АЭС, находится на финальной... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T17:50+0300
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БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Работа над соглашением с США, на основании которого американская компания Westinghouse должна построить в Словакии новый блок АЭС, находится на финальной стадии, сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова. "Мы работаем над совместным межправительственным соглашением с США, работа над которым на этой неделе была доведена до финальной стадии. На основе этого соглашения у нас есть намерение построить новый энергоблок с американской компанией Westinghouse", - сказала Сакова журналистам в пятницу по итогам заседания правительства. В середине июня премьер-министр республики Роберт Фицо сообщил, что американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). Премьер-министр Словакии отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Сакова, в свою очередь, исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
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словакия, сша, аэс
Энергетика, СЛОВАКИЯ, США, АЭС
Соглашение США и Словакии о новом блоке АЭС достигло финальной стадии
Минэкономики Словакии Сакова: началась финальная стадия соглашения с США о новом блоке АЭС
БРАТИСЛАВА, 4 июл - ПРАЙМ. Работа над соглашением с США, на основании которого американская компания Westinghouse должна построить в Словакии новый блок АЭС, находится на финальной стадии, сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова.
"Мы работаем над совместным межправительственным соглашением с США, работа над которым на этой неделе была доведена до финальной стадии. На основе этого соглашения у нас есть намерение построить новый энергоблок с американской компанией Westinghouse", - сказала Сакова журналистам в пятницу по итогам заседания правительства.
В середине июня премьер-министр республики Роберт Фицо сообщил, что американская энергетическая компания Westinghouse может построить новый энергоблок АЭС на западе Словакии.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
Премьер-министр Словакии отмечал, что новый энергоблок должен быть в собственности государства. Сакова, в свою очередь, исключала возможность привлечения российских технологий для строительства нового энергоблока. По ее словам, поставщик будет выбран на конкурсной основе, будут оцениваться цена, качество и безопасность предлагаемых технологий.
В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе республики).
Словакия и Венгрия опасаются остановки импорта энергосырья из России