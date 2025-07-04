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СМИ: Мерц и Трамп обсудили усиление системы ПВО на Украине

СМИ: Мерц и Трамп обсудили усиление системы ПВО на Украине - 04.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мерц и Трамп обсудили усиление системы ПВО на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось усиление противовоздушной... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T21:02+0300

2025-07-04T21:02+0300

2025-07-04T21:19+0300

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БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось усиление противовоздушной обороны на Украине, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц провел в четверг телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны. Кроме того, Мерц и Трамп обменялись мнениями по торговым вопросам", - пишет издание. По данным Spiegel, президент США никаких обещаний по поводу ПВО не дал, хотя министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае предложил Вашингтону отдать часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией и переданы Украине. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений. Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250703/ukraina-859127618.html

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общество , мировая экономика, украина, германия, сша, фридрих мерц, дональд трамп, дмитрий песков, spiegel, мид, нато