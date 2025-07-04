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Российский суд лишил Inditex ее бренда Bershka для широкого круга товаров

Российский суд лишил Inditex ее бренда Bershka для широкого круга товаров - 04.07.2025, ПРАЙМ

Российский суд лишил Inditex ее бренда Bershka для широкого круга товаров

Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka,... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T14:06+0300

2025-07-04T14:06+0300

2025-07-04T14:06+0300

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общество

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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по заявлению компании Multigoods Production частично прекратил правовую охрану в России трех товарных знаков Bershka, принадлежащих крупному испанскому производителю одежды Inditex, однако аннулирование брендов не коснулось одежды и обуви, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально в иске, поданном год назад, гонконгская Multigoods просила отменить регистрацию двух международных товарных знаков и одного российского знака со словесным элементом Bershka в отношении всех товаров и услуг, для которых они были зарегистрированы, поскольку бренды, как полагал истец, не используются в России больше трех лет. Впоследствии истец отказался от притязаний к одной из категорий товаров, объединяющей одежду, обувь и головные уборы. Рассмотрев дело, СИП аннулировал регистрацию брендов Inditex для большинства товаров. Помимо одежды и обуви, у испанской компании осталось право использовать их только при производстве и продаже солнцезащитных очков, рюкзаков, сумок, кошельков, косметичек, носовых платков, браслетов, повязок, заколок и украшений для волос, туалетной воды, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, средств для ухода за кожей, бижутерии и брелоков. В то же время суд отказался лишить Inditex прав на бренды применительно к классу услуг, включающему рекламу, менеджмент в сфере бизнеса и другие мероприятия по продвижению товаров. Multigoods сообщила суду, что совместно с российскими компаниями занимается реализацией в России обширного перечня товаров – фенов, щипцов для волос, ирригаторов, зубных щеток, кожгалантерейных изделий, фото- и видеоаппаратуры, радиоприемников и прочего. Кроме того, один из контрагентов истца подал в Роспатент заявку на регистрацию знака Bershka для большого спектра товаров. Этим истец объяснил свою заинтересованность в аннулировании конкурирующих брендов Inditex. Ответчик в свою очередь заявил, что действия истца направлены на использование сложившейся положительной репутации продукции и магазинов Inditex, известных российскому потребителю под обозначением Bershka, "следовательно, в случае регистрации обозначения Bershka истец получит необоснованное преимущество на рынке и недобросовестную выгоду". Суд, однако, недобросовестности в действиях Multigoods не усмотрел. Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , inditex, роспатент, zara