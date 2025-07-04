https://1prime.ru/20250704/vmf-859162050.html
Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина
Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина - 04.07.2025, ПРАЙМ
Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина
Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... | 04.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-04T02:27+0300
2025-07-04T02:27+0300
2025-07-04T02:27+0300
общество
владивосток
приморье
рф
владимир путин
олег кожемяко
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859162050.jpg?1751585253
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - ПРАЙМ. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
"При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин.
Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту.
О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года.
Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
владивосток
приморье
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владивосток, приморье, рф, владимир путин, олег кожемяко, александр хинштейн
Общество , Владивосток, Приморье, РФ, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Александр Хинштейн
Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина
Депутат Тарабарин: замглавкома ВМФ Гудков подписал копию знамени для Путина
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - ПРАЙМ. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
"При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин.
Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту.
О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года.
Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.