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Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина

Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина - 04.07.2025, ПРАЙМ

Замглавкома ВМФ подписал копию знамени для Путина

Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты... | 04.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-04T02:27+0300

2025-07-04T02:27+0300

2025-07-04T02:27+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - ПРАЙМ. Заместитель главкома ВМФ России генерал-майор Михаил Гудков был инициатором подписания копии боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) для президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Гудков погиб, выполняя долг офицера в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, назвав замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". "При его участии, при его поддержке, с его разрешения и по его инициативе бойцы подписали копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты ТОФ для президента (РФ Владимира Путина - ред.)", - рассказал Тарабарин. Он добавил, что затем при поддержке Гудкова бойцы передали копию знамени президенту. О том, что морпехи и бойцы отряда "Тигр" подписали копию своего знамени в перерывах между боями в Курской области, Тарабарин рассказывал РИА Новости в декабре 2024 года. Как уточнили в Минобороны, замглавкома ВМФ погиб 2 июля при выполнении боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023 года его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

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общество , владивосток, приморье, рф, владимир путин, олег кожемяко, александр хинштейн