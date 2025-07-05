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Бразилия призвала БРИКС наращивать переработку стратегических ресурсов

Бразилия призвала БРИКС наращивать переработку стратегических ресурсов - 05.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия призвала БРИКС наращивать переработку стратегических ресурсов

Страны БРИКС обладают крупнейшими мировыми запасами стратегических минералов и должны перейти от их добычи к переработке внутри блока, заявил президент Бразилии | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:39+0300

2025-07-05T17:39+0300

2025-07-05T17:39+0300

энергетика

бразилия

лула да силва

минералы

брикс

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС обладают крупнейшими мировыми запасами стратегических минералов и должны перейти от их добычи к переработке внутри блока, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Страны БРИКС концентрируют 84% мировых запасов редкоземельных металлов, 65% марганца и 63% графита. По данным Международного энергетического агентства, спрос на критически важные минералы должен утроиться к 2040 году. Мы хотим пойти дальше простой добычи этих ресурсов. Вместе с частным сектором мы будем повышать качество нашего участия на всех этапах производственно-сбытовых цепочек", - сказал президент Бразилии, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам президента, Бразилия уже располагает "стабильной регуляторной базой, квалифицированной рабочей силой и чистой энергией" для перехода к переработке минерального сырья на собственной территории.

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бразилия, лула да силва, минералы, брикс