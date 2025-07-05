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Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии - 05.07.2025, ПРАЙМ
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии
Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T16:59+0300
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, устойчивую к потрясениям, и биоэкономику, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва."Наши страны могут возглавить новый путь развития, ориентированный на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, устойчивую инфраструктуру и биоэкономику", - сказал бразильский лидер, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. По словам Лулы, на долю БРИКС приходится 33% мировых пахотных земель и 42% агропромышленного производства. Кредитование, технологии низкоуглеродного земледелия и восстановление деградированных земель увеличивают потенциал блока по производству продовольствие для всего мира, указал он. Политик напомнил, что страны БРИКС стояли у истоков Альянса борьбы с голодом и нищетой, а также призвал укреплять промышленный комплекс здравоохранения для расширения доступа к лекарствам.
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бразилия, лула да силва, брикс, саммит брикс
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, БРИКС, Саммит БРИКС
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии
Президент Бразилии Лула: страны БРИКС способны возглавить новый устойчивый путь развития
РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС способны возглавить формирование нового пути развития, ориентированного на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, инфраструктуру, устойчивую к потрясениям, и биоэкономику, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Наши страны могут возглавить новый путь развития, ориентированный на устойчивое сельское хозяйство, "зеленую" промышленность, устойчивую инфраструктуру и биоэкономику", - сказал бразильский лидер, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро.
По словам Лулы, на долю БРИКС приходится 33% мировых пахотных земель и 42% агропромышленного производства. Кредитование, технологии низкоуглеродного земледелия и восстановление деградированных земель увеличивают потенциал блока по производству продовольствие для всего мира, указал он.
Политик напомнил, что страны БРИКС стояли у истоков Альянса борьбы с голодом и нищетой, а также призвал укреплять промышленный комплекс здравоохранения для расширения доступа к лекарствам.
Катырин призвал развивать внутреннюю торговлю между странами БРИКС