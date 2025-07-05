https://1prime.ru/20250705/mintrans-859198879.html

Минтранс предложил штрафовать за нарушения безопасности судоходства

Минтранс предложил штрафовать за нарушения безопасности судоходства - 05.07.2025, ПРАЙМ

Минтранс предложил штрафовать за нарушения безопасности судоходства

Минтранс РФ для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов предложил ввести в Кодекс об административных... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T09:14+0300

2025-07-05T09:14+0300

2025-07-05T09:14+0300

россия

нефть

перевозки нефти

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ для обеспечения безопасности судоходства и предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за различные нарушения вплоть до 5 миллионов рублей, говорится проекте на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части обеспечения безопасности судоходства и предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов)", - говорится в проекте Федерального закона. Так, за управление судном валовой вместимостью 300 тонн и более, не прошедшим освидетельствования, переоборудованным без разрешения или с нарушением ограничений по району и условиям плавания предлагается наложение административного штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет. Управление судном валовой вместимостью 300 тонн и более, не зарегистрированным в установленном порядке или имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, планируется введение административного штрафа от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Оформление свидетельства, подтверждающего соответствие требованиям техрегламентов судна, в отношении которого не проводилось освидетельствование или при проведении освидетельствования которого выявлено несоответствие требованиям техрегламентов, повлечет административный штраф на должностных лиц от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юрлиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом за совершение указанного административного правонарушения в отношении пассажирских судов, танкеров, судов, предназначенных для перевозки опасных грузов наливом, предлагается штраф на должностных лиц от 100 до 300 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 миллиона до 5 миллионов рублей. Непредъявление судовладельцем судна валовой вместимостью более 100 тонн для проведения внеочередного освидетельствования в связи с повреждением судна, его ремонтом или внесением изменений в конструкцию судна, согласно проекту, приведет к штрафу для индивидуальных предпринимателей от 100 до 300 тысяч рублей, на юрлиц – от 1 миллиона до 5 миллионов рублей. Предполагается и новый штраф за выпуск судовладельцем или лицом, ответственным за эксплуатацию, в плавание судна валовой вместимостью более 300 тонн без документов по принадлежности судна и годности его к плаванию, с неукомплектованным экипажем, при несоответствии техсостояния судна документам, с нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания, а также за допуск к управлению судном или к его механизмам лиц без соответствующего свидетельства или находящихся в состоянии опьянения. Для индивидуальных предпринимателей он предлагается от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, для юрлиц – от 1 миллиона до 5 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250704/opek-859179794.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, перевозки нефти