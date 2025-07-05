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Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250705/natsvalyuta-859206129.html
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС
Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:53+0300
2025-07-05T17:53+0300
экономика
бразилия
лула да силва
рынок
брикс
нацвалюты
торговля в нацвалютах
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле и проще, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Продвижение расчётов в национальных валютах снижает издержки и упрощает операции. Центробанки стран БРИКС работают над созданием безопасных и мгновенных расчётных инструментов", - заявил президент, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии отметил, что в пятницу принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих Нового банка развития, где с момента его создания было одобрено уже 120 проектов на 40 миллиардов долларов.
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бразилия, лула да силва, рынок, брикс, нацвалюты, торговля в нацвалютах
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Рынок, БРИКС, нацвалюты, торговля в нацвалютах
17:53 05.07.2025
 
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС

Президент Лула: использование нацвалют в рамках БРИКС облегчит торговлю и инвестиции

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле и проще, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Продвижение расчётов в национальных валютах снижает издержки и упрощает операции. Центробанки стран БРИКС работают над созданием безопасных и мгновенных расчётных инструментов", - заявил президент, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Президент Бразилии отметил, что в пятницу принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих Нового банка развития, где с момента его создания было одобрено уже 120 проектов на 40 миллиардов долларов.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии
16:59
 
ЭкономикаБРАЗИЛИЯЛула да СилваРынокБРИКСнацвалютыторговля в нацвалютах
 
 
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