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Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС

Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ

Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС

Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T17:53+0300

2025-07-05T17:53+0300

2025-07-05T17:53+0300

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле и проще, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Продвижение расчётов в национальных валютах снижает издержки и упрощает операции. Центробанки стран БРИКС работают над созданием безопасных и мгновенных расчётных инструментов", - заявил президент, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии отметил, что в пятницу принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих Нового банка развития, где с момента его создания было одобрено уже 120 проектов на 40 миллиардов долларов.

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бразилия, лула да силва, рынок, брикс, нацвалюты, торговля в нацвалютах