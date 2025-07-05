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Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС - 05.07.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС
Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T17:53+0300
2025-07-05T17:53+0300
2025-07-05T17:53+0300
экономика
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле и проще, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Продвижение расчётов в национальных валютах снижает издержки и упрощает операции. Центробанки стран БРИКС работают над созданием безопасных и мгновенных расчётных инструментов", - заявил президент, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии отметил, что в пятницу принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих Нового банка развития, где с момента его создания было одобрено уже 120 проектов на 40 миллиардов долларов.
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бразилия, лула да силва, рынок, брикс, нацвалюты, торговля в нацвалютах
Экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, Рынок, БРИКС, нацвалюты, торговля в нацвалютах
Президент Бразилии отметил плюсы использования нацвалют в рамках БРИКС
Президент Лула: использование нацвалют в рамках БРИКС облегчит торговлю и инвестиции
РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 5 июл - ПРАЙМ. Использование национальных валют и создание моментальных и безопасных платёжных систем под эгидой центробанков стран БРИКС сделают торговлю и инвестиции дешевле и проще, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Продвижение расчётов в национальных валютах снижает издержки и упрощает операции. Центробанки стран БРИКС работают над созданием безопасных и мгновенных расчётных инструментов", - заявил президент, выступая на Бизнес-форуме БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Президент Бразилии отметил, что в пятницу принял участие в ежегодной встрече Совета управляющих Нового банка развития, где с момента его создания было одобрено уже 120 проектов на 40 миллиардов долларов.
Страны БРИКС возглавят новый путь развития, заявил президент Бразилии