Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август - 05.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250705/neft-859200854.html
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август - 05.07.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T12:18+0300
2025-07-05T12:18+0300
энергетика
опек
нефть
добыча нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_0:179:1732:1153_1920x0_80_0_0_28f29a931e569e071c5b007729fd5451.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Восемь членов ОПЕК+ с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" договорилась обсудить 6 июля. Но потом встреча была перенесена на 5 июля, сообщил РИА Новости источник. По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти. Источники агентства Блумберг также заявляли в минувший четверг, что ОПЕК+ обсуждает наращивание максимально разрешенной добычи в августе еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Однако "восьмерка" также придерживается плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически допустимый уровень ниже. Так, в апреле, еще до ускорения выхода из сокращений, добыча должна была вырасти на 138 тысяч баррелей, но компенсации снизили ее до 115 тысяч. В мае было разрешено наращивать производство на 253 тысячи, в июне - на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20250705/smi-859200514.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83787/34/837873404_195:0:1732:1153_1920x0_80_0_0_f55c16df5faeb84a45aec387d435461f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
опек, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
12:18 05.07.2025
 
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август

Стартовала встреча стран ОПЕК+, где участники обсудят объемы добычи нефти на август

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Восемь членов ОПЕК+ с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле.
Уровни добычи на август "восьмерка" договорилась обсудить 6 июля. Но потом встреча была перенесена на 5 июля, сообщил РИА Новости источник.
По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
Источники агентства Блумберг также заявляли в минувший четверг, что ОПЕК+ обсуждает наращивание максимально разрешенной добычи в августе еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Однако "восьмерка" также придерживается плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически допустимый уровень ниже. Так, в апреле, еще до ускорения выхода из сокращений, добыча должна была вырасти на 138 тысяч баррелей, но компенсации снизили ее до 115 тысяч. В мае было разрешено наращивать производство на 253 тысячи, в июне - на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки
12:06
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьдобыча нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала