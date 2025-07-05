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Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август - 05.07.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T12:18+0300
2025-07-05T12:18+0300
2025-07-05T12:18+0300
энергетика
опек
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добыча нефти
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Восемь членов ОПЕК+ с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. Уровни добычи на август "восьмерка" договорилась обсудить 6 июля. Но потом встреча была перенесена на 5 июля, сообщил РИА Новости источник. По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти. Источники агентства Блумберг также заявляли в минувший четверг, что ОПЕК+ обсуждает наращивание максимально разрешенной добычи в августе еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Однако "восьмерка" также придерживается плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически допустимый уровень ниже. Так, в апреле, еще до ускорения выхода из сокращений, добыча должна была вырасти на 138 тысяч баррелей, но компенсации снизили ее до 115 тысяч. В мае было разрешено наращивать производство на 253 тысячи, в июне - на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
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опек, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
Стартовала встреча стран ОПЕК+, где участники обсудят объемы добычи нефти на август
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия - начали встречу, где обсудят объемы добычи нефти на август, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Восемь членов ОПЕК+ с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле.
Уровни добычи на август "восьмерка" договорилась обсудить 6 июля. Но потом встреча была перенесена на 5 июля, сообщил РИА Новости источник.
По прогнозам опрошенных РИА Новости экспертов, страны примут решение продолжить в августе форсированное наращивание предельного уровня добычи. Они отметили, что с учетом августа объем "вернувшейся" добычи превысит 1,78 миллиона баррелей в сутки, то есть составит около 80% от суммарного плана по увеличению производства нефти.
Источники агентства Блумберг также заявляли в минувший четверг, что ОПЕК+ обсуждает наращивание максимально разрешенной добычи в августе еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Однако "восьмерка" также придерживается плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически допустимый уровень ниже. Так, в апреле, еще до ускорения выхода из сокращений, добыча должна была вырасти на 138 тысяч баррелей, но компенсации снизили ее до 115 тысяч. В мае было разрешено наращивать производство на 253 тысячи, в июне - на 359 тысяч, а в июле - на 386 тысяч баррелей в сутки.
Reuters: ОПЕК+ увеличит добычу нефти до 550 тысяч баррелей в сутки