https://1prime.ru/20250705/neft-859201003.html

Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь

Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь - 05.07.2025, ПРАЙМ

Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь

Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T12:40+0300

2025-07-05T12:40+0300

2025-07-05T12:40+0300

энергетика

нефть

опек

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/33/840753396_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b4e2836bae3dd587879387df3f60cf5.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 3 августа обсудить объем добычи нефти на сентябрь, говорится в коммюнике ОПЕК. "Восемь стран встретятся 3 августа 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в сентябре", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.

https://1prime.ru/20250705/neft-859200854.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, добыча нефти