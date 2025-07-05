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Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь
Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь - 05.07.2025, ПРАЙМ
Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T12:40+0300
2025-07-05T12:40+0300
энергетика
нефть
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 3 августа обсудить объем добычи нефти на сентябрь, говорится в коммюнике ОПЕК. "Восемь стран встретятся 3 августа 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в сентябре", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.
https://1prime.ru/20250705/neft-859200854.html
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нефть, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти
12:40 05.07.2025
 
Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь

"Добровольцы" ОПЕК+ обсудят 3 августа объем добычи нефти на сентябрь

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют 3 августа обсудить объем добычи нефти на сентябрь, говорится в коммюнике ОПЕК.
"Восемь стран встретятся 3 августа 2025 года, чтобы принять решение об уровнях добычи в сентябре", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
Восьмерка ОПЕК+ ранее в субботу приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Восемь стран ОПЕК+ начали обсуждение плана добычи нефти на август
12:18
 
ЭнергетикаНефтьОПЕКдобыча нефти
 
 
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