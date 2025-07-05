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ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти

ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти - 05.07.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T12:41+0300

2025-07-05T12:41+0300

2025-07-05T12:41+0300

энергетика

опек

добыча нефти

нефть

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. "Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года", - говорится в сообщении. Однако отмечается, что ОПЕК+ может приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.

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опек, добыча нефти, нефть