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ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти
ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти - 05.07.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти
Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T12:41+0300
2025-07-05T12:41+0300
2025-07-05T12:41+0300
энергетика
опек
добыча нефти
нефть
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает ОПЕК. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле. "Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года", - говорится в сообщении. Однако отмечается, что ОПЕК+ может приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.
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опек, добыча нефти, нефть
Энергетика, ОПЕК, добыча нефти, Нефть
ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти
ОПЕК+ увеличит в августе предельный уровень добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки, сообщает ОПЕК.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман с мая договорились ускорить начавшийся в апреле выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки: с мая они решили добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. На такой же объем было разрешено увеличивать добычу ежемесячно в июне и июле.
"Восемь стран-участниц осуществят корректировку добычи на 548 тысяч баррелей в сутки в августе 2025 года с требуемого уровня добычи в июле 2025 года", - говорится в сообщении.
Однако отмечается, что ОПЕК+ может приостановить или отменить увеличение добычи нефти в зависимости от рыночной ситуации.
Восьмерка "добровольцев" ОПЕК+ обсудит объем добычи нефти на сентябрь