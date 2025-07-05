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Россия без учета плана по компенсациям увеличит добычу нефти в августе

Россия без учета плана по компенсациям увеличит добычу нефти в августе - 05.07.2025, ПРАЙМ

Россия без учета плана по компенсациям увеличит добычу нефти в августе

Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в августе до 9,344 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,756 миллиона... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T12:43+0300

2025-07-05T12:43+0300

2025-07-05T12:43+0300

энергетика

опек

россия

саудовская аравия

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в августе до 9,344 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - до 9,756 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - до 1,532 миллиона, а Ирак - до 4,171 миллиона, следует из материалов ОПЕК. Ранее ОПЕК+ сообщил, что восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу до 948 тысяч баррелей, Кувейт - до 2,518 миллиона баррелей, ОАЭ - до 3,272 миллиона, Оман - до 792 тысяч. Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.

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саудовская аравия

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опек, россия, саудовская аравия, нефть, добыча нефти