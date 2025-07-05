https://1prime.ru/20250705/opek-859201611.html

Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире

Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире - 05.07.2025, ПРАЙМ

Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире

Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, приняли решение ускоренно наращивать добычу нефти в августе на фоне, в том числе, низких... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T13:04+0300

2025-07-05T13:04+0300

2025-07-05T13:04+0300

энергетика

опек

нефть

добыча нефти

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, приняли решение ускоренно наращивать добычу нефти в августе на фоне, в том числе, низких мировых запасов сырья, говорится в материалах ОПЕК. Ранее альянс сообщил, что восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Данное решение в сообщении ОПЕК объясняется так: "С учетом стабильных перспектив развития мировой экономики и текущих благоприятных фундаментальных показателей рынка, отраженных в низких запасах нефти, и в соответствии с согласованным 5 декабря 2024 года решением о начале постепенного и гибкого возврата добровольных корректировок на 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года".

https://1prime.ru/20250705/neft-859201114.html

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опек, нефть, добыча нефти