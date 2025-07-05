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Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире - 05.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250705/opek-859201611.html
Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире
Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире - 05.07.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире
Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, приняли решение ускоренно наращивать добычу нефти в августе на фоне, в том числе, низких... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T13:04+0300
2025-07-05T13:04+0300
энергетика
опек
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, приняли решение ускоренно наращивать добычу нефти в августе на фоне, в том числе, низких мировых запасов сырья, говорится в материалах ОПЕК. Ранее альянс сообщил, что восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Данное решение в сообщении ОПЕК объясняется так: "С учетом стабильных перспектив развития мировой экономики и текущих благоприятных фундаментальных показателей рынка, отраженных в низких запасах нефти, и в соответствии с согласованным 5 декабря 2024 года решением о начале постепенного и гибкого возврата добровольных корректировок на 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года".
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опек, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Нефть, добыча нефти
13:04 05.07.2025
 
Восьмерка ОПЕК+ ускорит рост нефтедобычи на фоне низких запасов в мире

Восемь стран ОПЕК+ ускорят рост нефтедобычи в августе на фоне низких мировых запасов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные сокращения добычи нефти, приняли решение ускоренно наращивать добычу нефти в августе на фоне, в том числе, низких мировых запасов сырья, говорится в материалах ОПЕК.
Ранее альянс сообщил, что восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) приняла решение продолжить наращивать добычу нефти в августе, но более быстрыми темпами - на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.
Данное решение в сообщении ОПЕК объясняется так: "С учетом стабильных перспектив развития мировой экономики и текущих благоприятных фундаментальных показателей рынка, отраженных в низких запасах нефти, и в соответствии с согласованным 5 декабря 2024 года решением о начале постепенного и гибкого возврата добровольных корректировок на 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года".
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
ОПЕК+ ускорила выход из ограничений на добычу нефти
12:41
 
ЭнергетикаОПЕКНефтьдобыча нефти
 
 
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