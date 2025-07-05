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В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт

В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт - 05.07.2025, ПРАЙМ

В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт

Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T15:48+0300

2025-07-05T15:48+0300

2025-07-05T15:49+0300

паспорт

замена

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

паспорт, замена