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В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт
В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт - 05.07.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт
Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T15:48+0300
2025-07-05T15:48+0300
2025-07-05T15:49+0300
паспорт
замена
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ. "Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
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паспорт, замена
В МВД объяснили, когда необходимо сменить паспорт
В МВД РФ рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который "вырос из фото", в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.
МВД опровергло сообщения о разработке нового дизайна российского паспорта