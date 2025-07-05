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В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию

В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию - 05.07.2025, ПРАЙМ

В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию

Строители расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии на реке Раздольной в селе Покровка Приморского края, сообщил губернатор... | 05.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-05T04:57+0300

2025-07-05T04:57+0300

2025-07-05T04:57+0300

общество

приморский край

приморье

олег кожемяко

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МАГАДАН, 5 июл - ПРАЙМ. Строители расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии на реке Раздольной в селе Покровка Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Работы по расчистке русел рек и дноуглублению в Приморье проводятся в профилактических целях для борьбы с паводками и предотвращения чрезвычайных ситуаций. "В селе Покровка Октябрьского муниципального округа завершён первый этап работ по расчистке русла и укреплению берегов реки Раздольной" , - написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что уже очистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии. "Это повысит пропускную способность реки и снизит риски подтопления прибрежной территории. Работы на реке Раздольной продолжатся на наиболее уязвимых участках", - добавил Кожемяко.

приморский край

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общество , приморский край, приморье, олег кожемяко