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В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию
В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию - 05.07.2025, ПРАЙМ
В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию
Строители расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии на реке Раздольной в селе Покровка Приморского края, сообщил губернатор... | 05.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-05T04:57+0300
2025-07-05T04:57+0300
2025-07-05T04:57+0300
общество
приморский край
приморье
олег кожемяко
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МАГАДАН, 5 июл - ПРАЙМ. Строители расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии на реке Раздольной в селе Покровка Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Работы по расчистке русел рек и дноуглублению в Приморье проводятся в профилактических целях для борьбы с паводками и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
"В селе Покровка Октябрьского муниципального округа завершён первый этап работ по расчистке русла и укреплению берегов реки Раздольной" , - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уже очистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии.
"Это повысит пропускную способность реки и снизит риски подтопления прибрежной территории. Работы на реке Раздольной продолжатся на наиболее уязвимых участках", - добавил Кожемяко.
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общество , приморский край, приморье, олег кожемяко
Общество , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Олег Кожемяко
В Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили береговую линию
Кожемяко: на реке Раздольной в Приморье расчистили 1,1 тысячи метров русла
МАГАДАН, 5 июл - ПРАЙМ. Строители расчистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии на реке Раздольной в селе Покровка Приморского края, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Работы по расчистке русел рек и дноуглублению в Приморье проводятся в профилактических целях для борьбы с паводками и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
"В селе Покровка Октябрьского муниципального округа завершён первый этап работ по расчистке русла и укреплению берегов реки Раздольной" , - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что уже очистили 1,1 тысячи метров русла и укрепили 1 тысячу метров береговой линии.
"Это повысит пропускную способность реки и снизит риски подтопления прибрежной территории. Работы на реке Раздольной продолжатся на наиболее уязвимых участках", - добавил Кожемяко.